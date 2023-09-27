Суд взыскал компенсацию с медцентра в пользу родственников умершей пациентки

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес решение о взыскании более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам Юлии Бакиевой, которая умерла после некачественно выполненной пластической операции в медицинском центре «Медеор» осенью 2020 года. Суд посчитал исковые требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в медцентре «Медеор» пациентке Юлии Бакиевой некачественно сделали пластическую операцию, что привело к ее смерти. В медцентре свою вину признали, а с компенсацией морального вреда мужу и дочери не спешили, предлагая квалифицировать их требования как неосновательно обогащение. С учетом того, что перед родственниками в медцентре не извинились, не выразили им сочувствия и пытались преуменьшить горечь их потери, действия медиков в этом направлении были аморальными. И вот после обращения родственников в суд справедливость восторжествовала.

Требования родственников Юлии Бакиевой в судебном заседании, состоявшемся в минувший понедельник, 25 сентября, поддержала и представительница прокуратуры.

«Согласно законодательству, вред, причиненный личности в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, подлежит возмещению в полном объеме. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела, между действиями сотрудников медицинского центра «Медеор» и смертью пациента Бакиевой установлена причинно-следственная связь, выявлены дефекты оказания медицинской помощи. Также дефекты оказания медицинской помощи выявлены в связи с действиями сотрудников «Городской клинической больницы №6 г. Челябинска». Доказательств отсутствия вины со стороны ответчиков в судебное заседание не представлено. Таким образом, считаю, что исковые требования подлежат удовлетворению частично в части компенсации морального вреда лицам, которые являются близкими родственниками Бакиевой в связи с утратой близкого человека», - заявила помощник прокурора Тракторозаводского района Челябинска.

По словам адвоката Елены Цыпиной, у родственников умершей Юлии Бакиевой имелись все основания для взыскания компенсации, что, безусловно, предусмотрено и нормами законодательства РФ, и, по ее мнению, суд вынес справедливое решение.