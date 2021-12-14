Судьба нового генплана Челябинска решится через неделю

Челябинская городская дума рассмотрит итоговый проект нового генерального плана южноуральской столицы на заседании 21-го декабря.

Сегодня, 14-го декабря, проект генплана Челябинска был рассмотрен на расширенном заседании постоянной думской комиссии по городскому хозяйству и градостроительству с участием мэра южноуральской столицы Натальи Котовой, главного архитектора областного центра Павла Крутолапова и представителей Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва), который занимался разработкой проекта генплана.

Депутаты единогласно рекомендовали документ, который формировался (менялся, совершенствовался, дорабатывался) с 2017-го года, к рассмотрению на заседании городской думы Челябинска – 21-го декабря народным избранникам предстоит решить его судьбу путем голосования. Отметим, с принятием нового генплана (принимается на двадцать лет) старый документ, принятый в 2003-м году, прекратит свое действие.

Принципиальным отличием нового документа от предшественника, созданного в 2003-м году, является создание связного природно-рекреационного каркаса города, осью которого является река Миасс.

Согласно новому проекту генерального плана, планируется создание в Челябинске районных подцентров притяжения населения, каковыми могут являться объекты культурного, досугового, спортивного, рекреационного назначения или их сочетание.

Отметим, разработанный «Гипрогором» проект генплана прошел все стадии и процедуры согласования и публичного обсуждения, предусмотренные законодательством.

В ходе работы согласительной комиссии, в которую входили представители министерств Челябинской области, администрации и думы города, были получены согласования проекта генерального плана от профильных министерств РФ и урегулированы вопросы, поступившие от профильных министерств региона.

Представляя проект генплана, Павел Крутолапов отметил, что это большой, серьезный документ, полностью соответствующий принципам, заложенным в Стратегию развития города до 2035-го года, шлифовавшийся в том числе благодаря множеству дискуссий с жителями Челябинска.

По его словам, генплан определяет границы мегаполиса, в нем закреплен отказ от разрастания города: документ предусматривает точки роста внутри муниципалитета.

Также генплан дает возможность работать с неэффективными городскими территориями, занятыми ветхим и аварийным жилым фондом, промышленными объектами и сооружениями, комплексно развивать и преображать прежде унылые пространства.

Павел Крутолапов отметил, что новый генплан поможет преобразовать Челябинск в комфортное, эффективное, устойчивое пространство с необходимыми объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Проектом предусмотрено строительство новых мостов через реку Миасс, что в числе прочего будет способствовать снижению внутренней миграции горожан, сделает их передвижение по Челябинску более удобным и быстрым.

«Впервые предусмотрено появление зоны исторической застройки в историческом центре. Мы не только сохраним историческую застройку, но и сможем перейти к ее развитию», - подчеркнул Павел Крутолапов.

Одним из самых важных аспектов, по его словам, является сохранение и развитие природного ландшафта, формирование новых озелененных пространств, увеличение природно-рекреационных территорий на 800 гектаров.

«Главным таким пространством будет набережная реки Миасс, которая свяжет два основных ядра природного каркаса - Шершневский и Каштакский боры», - отметил главный архитектор Челябинска.

Наталья Котова поблагодарила всех, кто принимал активное участие в работе над проектом генплана, отдельно сказав о большом вкладе жителей – изменения в документ вносились в том числе на основании их обращений, критических замечаний.

«Границы Челябинска не изменятся, мы получим компактный город с зеленым каркасом, развитым транспортным сообщением. Произойдет уменьшение ветхо-аварийного фонда, вместо складских помещений и производственных цехов появится качественная городская среда – жилые дома, объекты благоустройства, озелененные территории. Будут создаваться новые общественные пространства, развиваться парки. Мы изменим неправильную градостроительную политику, которая проводилась в Челябинске последние десять лет, закроем вопрос с муниципальными долгами, которые оставили прежние руководители города», - сказала Наталья Котова.

Тем временем, недовольных и сомневающихся в идеальности документа в Челябинске хватает и сейчас - даже после всех многочисленных доработок генплана: и среди общественников, и среди экоактивистов, и среди районных депутатов.