Суточная смертность от ковида в Челябинской области пока остается высокой

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция COVID-19 оборвала жизни 18 жителей, что больше аналогичного показателя выходных дней и праздника (тогда регистрировалось по 15-17 смертей от ковида в сутки).

С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти восьми тысяч 399 южноуральцев с подтвержденным COVID-19. Из них семь тысяч 121 житель скончался непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 1648 жителей области коронавирусная инфекция, в том числе накануне – у 1963 человек).

Антирекорд был зарегистрирован пятого февраля – пять тысяч 354 заболевших.

Среди школьников коронавирус подтвержден у 108 человек, в том числе накануне – у 122 учеников.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 304 тысячи 306 случаев коронавирусной инфекции.

Число победивших вирус растет. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 6229 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 2253). Всего в регионе 272 тысяч 331 житель сумели победить коварную болезнь.

По состоянию на 10 марта 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 23 тысячи 534 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 28 тысяч 133 жителя). Максимальный показатель за весь период пандемии был 14 февраля - 48 тысяч 363 пациента.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.