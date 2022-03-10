10.03.2022
Стало известно, кто может взять под управление имущество компаний, ушедших из России
10.03.2022
Суточная смертность от ковида в Челябинской области пока остается высокой
10.03.2022
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасный транспорт»
10.03.2022
В США ответили на обвинения в разработке химоружия на Украине
10.03.2022
По факту смертельного ДТП на остановке «Поселок Бабушкино» возбудили уголовное дело
10.03.2022
Для компаний, занимающихся созданием туристической инфраструктуры, обнулят НДС
Суточная смертность от ковида в Челябинской области пока остается высокой
09.03.2022
В Магнитогорске открыта новая лаборатория для ПЦР-диагностики
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
За выходные и праздник заболело ковидом более шести тысяч южноуральцев, умерло 48 человек
05.03.2022
В Челябинской области за сутки заболело ковидом 2,2 тысячи жителей
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022