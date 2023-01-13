Светлана Пеунова: вместо пути к солнцу – дорога к предательству

Бывший экстрасенс, несостоявшийся политик Светлана Пеунова находится в федеральном розыске. С началом СВО она встала на антироссийскую стезю, создав «Совет матерей и жен». Так что же из себя представляет эта женщина – ответ на этот вопрос в нашем материале.

Президент России Владимир Путин в одном из недавних интервью сказал, что «99,9 процента россиян готовы положить всё в интересах Родины». Если это так, то 64-летняя Светлана Пеунова является редким исключением. Спасаясь от уголовного преследования, она в настоящее время за рубежом делает всё, чтобы внести разлад в российское общество, сплотившееся ради выполнения задач СВО.

Если полистать странички Интернета, то быстро выяснится: Пеунова – типичный представитель особой породы людей, обожающих хайп, самопиар, быстрые деньги, внешний лоск. Так, в 90-е годы, на гребне моды на экстрасенсов, она организовала в Саратове медицинский центр «Путь к солнцу». О методах лечения в медцентре скажет такой факт: спустя несколько лет Российская ассоциация центров изучения религий приравняет «Путь к солнцу» к деструктивным оккультным сектам.

В начале 2000-х фамилия нашей героини несколько раз будет упоминаться в различных судебных материалах, пока в 2016 году дама не окажется фигуранткой дела о причинении тяжкого вреда здоровью своей пациентке. «Оздоровительные методики» Пеуновой довели 35-летнюю женщину до психического расстройства. После этой истории целительница ударилась в бега и до сих пор числится в федеральном и международном розыске.

А ещё в биографии Светланы Михайловны есть период, когда она мечтала попасть в действующую власть: метила в мэры Тольятти и баллотировалась в Саратовскую думу. Потом, заигрывая с коммунистами, она примеряла себя к креслу депутата Госдумы и даже регистрировалась в качестве кандидата на пост президента Российской Федерации! Организовав собственную партию под названием «Воля», госпожа Пеунова участвовала в несметном количестве митингов, пытаясь изобразить из себя весомую политическую фигуру.

Но всё тщетно – ни одна её избирательная кампания не увенчалась успехом. И пришлось Ладе-Руси (такой пышный псевдоним она выбрала себе сама) по совету классиков советской литературы «переквалифицироваться в управдомы». Другими словами, отправляться ловить хайп на антироссийской волне. Время Лада-Русь, по её расчётам, выбрала подходящее: страна начала специальную военную операцию по защите Донбасса, в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Вот тут-то откуда ни возьмись и появилось общественное движение «Совет матерей и жён», впопыхах слепленное саратовской активисткой. Если кто-то думает, что Совет прославился инициативами по оказанию помощи фронтовикам и волонтёрам, то ошибается. Цель «Совета матерей и жён» – вносить разлад в ряды российского общества. Удвоив активность в соцсетях и разослав гонцов по российским городам, мадам Пеунова попыталась поднять протестную волну против мобилизации. Кое-где ей это удалось, например, в Дагестане. Но если проанализировать всю предыдущую деятельность Светланы Михайловны, то становится ясно: игра в защитницу прав родственников защитников Отечества является для Лады-Руси попыткой поймать последний шанс оставить хоть какой-то след в истории своей страны. Но шанс этот призрачный: наследить двуличные сектанты-пеуновы на родине ещё способны, а вот оставить позитивный след – едва ли.