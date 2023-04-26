Световой потолок на челябинской Кировке будет радовать горожан круглый год

Световой потолок на пешеходной части улицы Кирова в Челябинске будет радовать горожан круглый год – за решение оставить арт-объект навсегда проголосовало наибольшее число жителей.

В мэрии напомнили о стартовавшем на прошлой неделе опросе на эту тему: городские власти решили выяснить, нужен ли столице Южного Урала световой потолок в течение всего года или лишь в зимний период.

Сегодня, 26 апреля, в администрации Челябинска сообщили, что участниками опроса стали почти две тысячи человек.

Горожанам, во-первых, предлагалось оценить арт-объект «Световой потолок» по шкале от одного до пяти баллов. «Пятерку» светящимся шарам поставили тысяча 154 челябинца (59,1 процента). На «четыре» арт-объект оценили 316 человек (16,2 процента). «Тройку» световому потолку поставили 198 участников голосования (10,1 процента), «двойку» - 101 челябинец (5,2 процента). Минимальной оценки арт-объект на Кировке заслуживает, по мнению, 184-х жителей – оценку «один» световому потолку поставило 9,4 процента участников опроса.

Что касается режима использования светового потолка, то за вариант сделать его круглогодичным высказались тысяча 173 челябинца (60,1 процента). Демонтировать арт-объект до следующих новогодних праздников посчитали целесообразным 766 человек (39,2 процента), а 14 участников голосования (0,7 процента) воздержались от ответа.