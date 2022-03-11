«Своих не бросаем»: автомобилисты Челябинской области поддержат Донбасс

В Челябинской области завтра, 12-го марта, пройдет патриотический автопробег «Своих не бросаем» в поддержку жителей ДНР и ЛНР и решения президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

Автопробег стартует в десять часов утра в Челябинске, у памятника доблестным сынам Отечества на аллее Славы. В 11 часов участники прибудут в Еманжелинск, в половине первого дня - в Южноуральск и в 14 часов финишируют в Троицке.

«Поддержим наших в Украине!» - призывают организаторы патриотической акции, в числе которых - «Боевое братство», военно-исторический клуб «Дивизион», Российский Союз ветеранов Афганистана, Уральский центр патриотических, спортивных и молодежных инициатив «Альфа», общественный фонд инвалидов войны в Афганистане «Булат».

Напомним, автопробег по городам Южного Урала должен был состояться седьмого марта, но его перенесли из-за погодных условий – дороги региона замело в результате сильных снегопадов.

В Челябинске шестого марта состоялся флешмоб в поддержку российских солдат, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.