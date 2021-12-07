Свой большой юбилей автозавод «УРАЛ» встречает вместе с друзьями

В минувшую пятницу, 3 декабря, автомобильный завод «УРАЛ» организовал большой торжественный вечер, посвященный 80-летнему юбилею со дня своего основания. Высокие гости, теплые пожелания процветания и развития, десятки наград для лучших работников компании, блестящие выступления артистов Дворца культуры автомобилестроителей сделали этот вечер по особенному неповторимым и ярким.

Этот год для предприятия особенный – свой 80-летний юбилей завод встречает на пороге больших перемен и производственного прорыва. Значительное увеличение выпуска изготавливаемых автомобилей, производственная реновация, реализация масштабных проектов – все это ждет предприятие впереди. Но сегодня можно на миг остановиться и оглянуться назад, оценив прожитые годы и выразив слова благодарности всем тем, кто все это время был рядом. Сотрудники предприятия, ежедневно вносящие свою лепту в дело создания могучих «Уралов», ветераны, чьим трудом возводился завод, добрые друзья, клиенты и партнеры – пришли поздравить любимое предприятие с праздником.

Еще до начала мероприятия праздничное настроение в холле ДК для гостей создавал приглашенный по случаю духовой оркестр Национальной гвардии РФ (г. Озерск), исполнявший любимые мелодии разных лет.

Торжественные звуки и приветственная речь ведущих ознаменовала открытие вечера. И вот уже с большого экрана, разместившегося на сцене, мелькают кадры из фильма «Победная песня УРАЛа». Зрители с интересом наблюдают за сменяющими друг друга кадрами, вслушиваясь в рассказ о том, в каких условиях создавался завод, рассказ о стойкости духа Уральских первостроителей, трудившихся в тылу, и делавших все для того, чтобы приблизить Победу. На сцену поднимается знаменная группа, которая выносит государственный флаг и трудовые знамена завода, которые держат в руках представители трудовых династий. Связь поколений уральских автомобилестроителей ознаменует торжественная передача знамен представителям юнармии и кадетам школы № 11. Звучит гимн Российской Федерации…

Праздник открыт. Начинается вереница поздравлений: на сцену один за другим поднимаются высокие гости, говоря теплые слова пожеланий, вручая награды и даря подарки. Особенно приятно, что в числе поздравивших миасское предприятие – первые лица страны.

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Так, первым со сцены была зачитана телеграмма с поздравлением в адрес автомобильного завода «УРАЛ» от председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. В телеграмме говорится: «Основанное в первые месяцы Великой отечественной войны ваше предприятие внесло серьезный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. В цехах завода выпускались двигатели и коробки передач для танков, легендарные грузовики «ЗИС» военной и гражданской модификации. Уральские машины воевали на всех фронтах, приближая день Великой Победы. Сегодня «УРАЛ» – современное производство, всемирно известный бренд одного из ведущих предприятий по выпуску грузовых полноприводных автомобилей. Техника завода востребована в самых разных отраслях экономики: от нефтегазового и лесопромышленного комплексов до горной промышленности и народного хозяйства. Она отличается высоким качеством, пользуется большим спросом на внутреннем и внешнем рыках. На АЗ «УРАЛ» работает высокопрофессиональный коллектив – замечательные специалисты, инженеры, конструкторы, квалифицированные рабочие. Благодаря вашему труду, ответственному отношению к делу предприятие динамично развивается и ведет активную деятельность по разработке новых моделей автомобилей, в том числе работающих на альтернативных видах топлива. От всего сердца желаю сотрудникам и ветеранам компании новых успехов и достижений. Здоровья и благополучия».

Далее были продемонстрированы видеопоздравления в адрес миасских автомобилестроителей от вице-премьера РФ Юрия Борисова, полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, Губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которые накануне лично побывали в Миассе и посетили с рабочим визитом автозавод «УРАЛ».

Громкими аплодисментами зрители встречали генерального директора Объединенной машиностроительной группы Дмитрия Стрежнева и генерального директора АЗ «УРАЛ» Павла Яковлева.

В своем поздравлении, обращаясь ко всему многотысячному коллективу предприятия, ветеранам, партнерам, гостям праздника, Павел Александрович подчеркнул, что 80 лет – это не просто история, это вклад в дело создания грузовиков «Урал» сотен тысяч людей, которые своим трудом, своей душой и здоровьем создали и продолжают создавать легендарный Уральский автозавод. Всем и лично каждому работнику предприятия первый руководитель выразил благодарность за труд, а партнерам, клиентам – за эффективное плодотворное сотрудничество.

Генеральный директор Объединенной машиностроительной группы Дмитрий Стрежнев также выразил благодарность заводчанам за работу, и отметил, что предприятие сегодня смело смотрит в будущее и уверенно идет к намеченным целям, не страшась конкурентов, принимая новые важные решения по выпуску грузовиков, по созданию достойных условий жизни своих работников.

В этот день поздравить предприятие – юбиляра приехали и другие высокопоставленные гости: заместитель Губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, заместитель председателя Законодательного собрания области Вадим Ромасенко, руководитель Департамента техники и научно-исследовательской деятельности федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генерал-майор Вячеслав Селиванов, заместитель начальника Управления главного командования сухопутных войск РФ, полковник Владимир Фролов, начальник отдела эксплуатации военной автомобильной техники Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Игорь Куракин. По поручению заместителя министра обороны Российской Федераций Алексея Криворучко виновников торжества поздравил начальник 689 Военного представительства Министерства обороны РФ Алексей Выскубов. Кроме того, в адрес коллектива миасских автомобилестроителей была зачитана поздравительная телеграмма Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В честь 80-летия со дня образования «УРАЛа» более сотни его лучших работников были отмечены всевозможными наградами различного уровня. Среди больших наград – медаль-орден «За заслуги перед Отечеством», почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, знак отличия «За создание автомобильной техники», почетная медаль «5 лет Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 210 лет войскам правопорядка России», медаль «За содействие» войскам национальной гвардии РФ», почетная грамота войск нац.гвардии РФ, грамота и благодарность главнокомандующего Сухопутными войсками, медаль «За отличие в службе в Сухопутных войсках», медаль «За трудовую доблесть», медаль «Михаил Калашников» и др.

Заводчанам были присвоены почётные звания «Заслуженный машиностроитель РФ» и «Заслуженный работник Компании».

Многие сотрудники компании получили почетные грамоты и благодарственные письма Законодательного Собрания и Министерства экономического развития Челябинской области, грамоты Генерального директора Объединенной машиностроительной группы, Компании, Миасского городского округа, непосредственных руководителей подразделений.

Часть наград была вручена на большой сцене, а часть работники завода получили на внутренних собраниях в своих трудовых коллективах.

Каждый награждённый получит также денежное поощрение – от 1000 до 50000 рублей в зависимости от уровня награды.

Свой творческий подарок в этот вечер для именинников и гостей преподнесли артисты и творческие коллективы Дворца культуры автомобилестроителей, которые порадовали яркими харизматичными вокальными и танцевальными номерами.

Фишкой праздника стало выступление духового оркестра Росгвардии, который под занавес вечера исполнил попурри популярных и всеми любимых композиций прошлых лет.

Финальным же аккордом вечера стало исполнение солистами ДК гимна автозавода «УРАЛ». До боли знакомые строчки «УралАЗ – это сила России, УралАЗ – это город Миасс. Здесь мы судьбы свои скрестили, чтоб работал и жил УралАЗ…» прозвучали по-особенному торжественно. И, наверное, каждый находящийся в этот день в зрительном зале по-новому прочувствовал их смысл и ощутил себя частью одного большого и очень значимого механизма под названием завод «УРАЛ».

С юбилеем, завод! Перевернуты страницы прошлого. Только вперед! К покорению новых вершин!

СПРАВКА

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования. Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ). Предприятие находится в г. Миасс Челябинской области.