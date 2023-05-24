Так можно войти в любой кругозор общества: «Затмим своей речью разум людей!»

Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, День памяти которых отмечается сегодня, 24 мая, содрогнулись бы, познакомившись с текстами современных студентов, чьи «гениальные» высказывания подчас напоминают «бред сивой кобылы».

Увы, но наряду с действительно замечательными сочинениями ребят из Челябинской области, студентов одного из средних специальных учебных заведений региона, встречаются ярчайшие примеры того, как писать не нужно.

Подборкой очень смешных перлов (коллекция собиралась в течение последних пары лет) с агентством «Урал-пресс-информ» поделилась преподаватель русского языка и литературы колледжа, решившая не называть родное учебное заведение по понятным причинам – краснеть за такие высказывания лучше наедине с собой.

В честь отмечаемого сегодня Дня славянской письменности и культуры мы публикуем подборку высказываний современных юношей и девушек, которые, надо отдать им должное, создали немало новых слов, а также фамилий героев известнейших произведений классической русской литературы. За такую изобретательность ребятам можно было бы поаплодировать, но слишком обидно за наш великий и могучий русский язык.

Нерадивым студентам, которые сидят, уткнувшись в телефоны, и годами не слушают преподавателей, мы желаем срочно засесть за книги и расширить свой кругозор, пополнить словарный запас, постараться научиться мыслить логически и грамотно выражать свои мысли, в том числе на бумаге, про которую хоть и говорят, что она все вытерпит, но все же хотелось бы, чтобы учителя созерцали в тетрадках своих учеников действительно русский язык, а не нечто, лишь смутно его напоминающее. К родному языку нужно относиться с уважением, чтобы Кирилл и Мефодий, будь они живы, могли бы гордиться своими славными потомками, а не краснеть за их дремучесть и непросвещенность.

«Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно» - это всем известное выражение Михаила Юрьевича Лермонтова как нельзя лучше подходит к данной подборке. Читайте и наслаждайтесь (орфография и пунктуация сохранены):

Желтков нашёл свою любовь, но понял, что она занята, и ушёл из жизни.

Василий львович – понимающий человек, который вышел замуж за Веру.

В деревне начался упадок скота.

Один парень куда-то ускакал, а второй начал роман среди замужней женщины.

Это произошло в железнодорожной бюре.

Парень говорит и разговаривает мило, как энтелегент.

По речи можно узнать о внутреннем состоянии и культурности.

Как бы ни был человек красив, он может оказаться не очень.

По речи человека можно понять и узнать.

Юноша ингелигентный, но само выражается не очень.

Мне не нравится молодёжь, потому что она чаще всего говорит неграмотно, в матерной форме, искривляя слова.

Юноша энтелегентный и много словен.

По речи можно узнать, спокойный человек или бешеный.

Эта девушка тяжело подпускаемая.

Человек может быть грубым, но разговаривать хорошими словами. И наоборот, добрый человек может разговаривать нехорошими словами.

На этом стадионе собрались некоторые виды соревнований, например, жим.

Температура воздуха является плюс тринадцать градусов.

У Базарова были барикбарды.

Герой умеет речью затмить разум людей.

Пришлось поступить на службу песцом.

Мальчик был другом моей подруги её брата.

Сегодня в музей привезли офигенный портрет моно-Лизы.

Тихон подчинительный мужчина.

Мой банальный кот сходил маме в тапки.

Бирюзовый прорыв нёсся по небу.

В Африке слоны планируют напасть на другого слона.

Я дремала в его объятьях, то просыпаясь, то вновь опять просыпаясь.

Неожиданно напали враги и убили всех мужчин, от младенцев до стариков.

Братья Херсановы – лучшие представители дворянства.

На меня напала напасть нарисовать картину.

Косой заяц посмотрел по сторонам и побежал через кусты.

Вдали выглянула ранняя заря.

Косой заяц запнулся во время бега.

Когда мама мыла окна, трёхлетний сын ел мыло.

Ты что такой косой, как заяц?

Осенью наступила грустная напасть.

Мужчина косил косой пшеницу.

Неприятно слушать матершинные слова и грубое отношение.

Иногда человек может выражаться выразительно.

Молодой человек доброжелательный, культурный и смог произвести интерес к девушке.

Приятно слушать связанную речь, а неприятная та, которая говорит грубо.

Человек, который оскорбляет, унижает, матерится, выставляет себя в не очень хороший и некультурный вид.

Приятно слушать тавтологическую речь.

Главная идея произведения – это осмысление сущности.

Война меняет людей в разные стороны, так, дочь купца становится кавалерийским эскадроном.

Морозка, не задумываясь, произнёс три выстрела.

В Калинове люди живут из слухов.

В нём живут слуховые люди, неграмотные.

Печёрин разбил не только сердце Мэри, но и саму княжну.

Емельянов научил Ольгу езде и махать шашкой.

Произошло взятие в жёны Ларисы.

Старцев легко отпустил руки после отъезда Котика.

Ломоносов – зародитель русской грамматики.

Цель литературы – изобразить на воображение и чувства человека.

Рахметов ел, как просто людины.

В «Грозе» рассказывается, что в Москве пустили огнедышащую птицу, а чёрт невидимые семена раскидывал.

Я занималась балетными танцами в более подростковом возрасте.

Писатели времён войны пытались толкнуть народ на какие-нибудь подвиги.

Егору Дрёмову сделали пластиковую операцию.

У молодого человека глупый запас слов, он культурно выражается только в своих мыслях.

Юноша надчитанный и лексический.

Она открыла дверь, и в неё вонзился мяч.

Речь героя поставлена очень статно и красиво.

Раздался выстрел, и началась гонка вооружений.

Грамотность открывает все двери в любую сверу жизни, также даёт войти в любой кругозор общества.

Крестьяне в сказке попросили бога пропасть.

Соломон и Суламифь вышли бы друг за друга и жили счастливо, но ей вонзили мячом в грудь.

У Старцева присутствовала тройка лошадей, и он страдал отдышкой.

У царицы Астис открылась ревность, очень тяжёлая. Она решила убить Суламифь.

Суламифь была более пошустрее Соломона и открыла дверь. Царь видел, что проскочила какая-то тень, но при этом он поймал её.

Базаров невзлюбился Кирсанову.

Автор жалеет своего героя и поэтому убивает его в конце романа.