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Таможенники Челябинской области на страже: взяткодателю грозит срок

Общество
Сегодня, 14:56
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Сотрудник таможенной службы Троицкого района Челябинской области отказался от взятки в размере 300 тысяч рублей, которую ему предложил гражданин Киргизии. Последний пытался провести через границу с Казахстаном более 70 тысяч пар поддельной и немаркированной обуви.

Большегруз задержали при въезде с территории Республики Казахстан в районе автомобильного пропускного пункта «Бугристое». Пытаясь сохранить товар, контрабандист предложил таможеннику взятку в размере трехсот тысяч рублей. Об этом таможенник сообщил в отдел по противодействию коррупции Челябинской таможни. Гражданин Киргизии был задержан с поличным при передаче взятки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки» (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Задержанный на период проведения следственных действий помещен в изолятор временного содержания. Фигуранту уголовного дела грозит штраф в размере от одного до трёх миллионов рублей либо лишение свободы от семи до двенадцати лет, – сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Напомним, данный пропускной пункт был закрыт до  конца лета из-за ремонтных работ. Через него не пропускали ни автомобилистов, ни грузовые автомобили. Однако меньше месяца назад он возобновил свою работу. 

 

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