«Бугристое» до конца августа не будет пропускать автомобилистов через границу
Грузовой транспорт и легковые автомобили, следующие из Челябинской области в Казахстан, не смогут пересечь государственную границу через пункт пропуска «Бугристое» (Троицкий район) вплоть до 28-го августа.
Начиная с десятого августа и по указанное число водителям предлагается пересекать российско-казахстанскую границу через пункты пропуска в Брединском («Мариинский») и Варненском («Николаевка») районах.
«Бугристое» до конца августа закрыто для автомобилистов по причине запланированного ремонта дорожного полотна и ливневых стоков и частичной организации реверсивного движения.
В пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области советуют водителям заранее планировать маршрут, чтобы не сталкиваться с трудностями в пути.
«Просим граждан с пониманием относиться к проводимым ремонтным
работам, а также мероприятиям по проверке документов на право пересечения границы и транспортных средств. Указанные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности граждан, пересекающих границу, выявление участников противоправной деятельности и находящихся в розыске лиц», - подчеркнули в пресс-службе ПУ ФСБ России по Челябинской области.
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