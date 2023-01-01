Танкисты и собака: четвероногий боец Федя пополнил экипаж боевой машины

К российским бойцам все больше прибивается животных в зоне проведения СВО на Украине, как передает челябинский «ZOV». Членом танкового экипажа стал четвероногий защитник Федя, который не боится лихо гонять на броне танка и сам залезает в него по команде «Место».

«Место! Давай! Давай сам. Не бойся! А мне где сидеть?» – говорит боец четвероногому члену экипажа, когда все занимают свои места, сгоняя его с командирского сидения.

История Федора дополнила многочисленные примеры, когда спасенные животные становились талисманами бойцов зоны СВО на Украине, как енот Херсон, который сегодня имеет даже свой телеграм-канал и 78000 подписчиков, или друг снайперов Шашлык.