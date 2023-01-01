01.01.2023
Игры, забавы и колядки: что ждет челябинцев на Рождество
31.12.2022
Новогодняя ночь в Челябинской области будет морозной
31.12.2022
Спасли полицейские: жительница Снежинска пошла на кладбище и едва не замерзла
31.12.2022
Мы провожаем исторический год: жителей Челябинской области поздравляют первые лица
31.12.2022
Южноуральские спасатели перешли на круглосуточное дежурство
30.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Танкисты и собака: четвероногий боец Федя пополнил экипаж боевой машины
01.01.2023
«ZOV Челябинск» передал благодарность волонтерам Донбасса за новогодние сюрпризы бойцам
01.01.2023
Подшефная Челябинской области Ясиноватая проводила 2022 год под обстрелами
30.12.2022
«Апостол» поблагодарил Челябинскую область и поздравил с наступающим Новым годом
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Предновогодняя прифронтовая Ясиноватая: сверяем часы с подшефным городом ДНР
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022