Танковый фест под Чебаркулём собрал восемь тысяч гостей

На Чебаркульском военном полигоне (Челябинская область) в минувшую субботу, 23 сентября, трещали пулемёты и ухали взрывы. Но обеспокоенности у местных жителей эта какофония не вызывала – всем было известно, что на 255-м межвидовом полигоне Центрального военного округа проходит традиционный танковый фестиваль.

Мероприятие (уже шестое по счёту) носило красноречивое название «Броня Танкограда». Это объяснимо – нынче оно было посвящено 90-летию Челябинского тракторного завода, давшего фронту в годы Великой Отечественной 18 тысяч танков 13-ти модификаций.

На фестиваль собралось около восьми тысяч гостей из разных регионов Урала. Организаторы представили богатые экспозиции военной техники различных времён, показали оружие и амуницию, найденные поисковиками.

Но, самое главное, зрители смогли оценить масштаб и размах четырёх исторических реконструкций. Первая — «Уральская броня» — показала бой времён ВОВ, вторая — «Разгром моджахедов» — рассказала о эпизоде Афганской войны, третья — «Миротворцы» — затронула операцию августа 2008 года по принуждению Грузии к миру. Последняя же была посвящена текущей СВО по защите Новороссии – присутствующие наглядно увидели, как проводится захват опорного пункта противника.

В одном из эпизодов красочного и шумного представления принял участие бывший воин-афганец, участник боевых действий Андрей Нестеров (позывной «Маркиз»). В последние годы Андрея можно часто видеть в челябинских учебных заведениях, где он проводит патриотическую работу.

«Я думаю, такие фестивали очень нужны. И нужны они не столько нам, опытным ветеранам, сколько молодому поколению. Мальчишки и девчонки своими глазами видят, насколько трудна солдатская работа, они проникаются уважением к воинам, честно выполняющим приказ и защищающим Родину», – поделился своим мнением ветеран Челябинского Совета пограничных войск.

В этом году на полигоне собирались 12 клубов исторической реконструкции из Челябинской области, Перми, Екатеринбурга, Кирова и даже Красноярска. Руководитель организационного комитета феста Александр Ноздрачев особо подчеркнул, что на «Броне Танкограда» неуклонно растёт количество групп с детьми. Если в прежние годы в Чебаркуль приезжали около 40 автобусов со школьниками, то нынче их было в полтора раза больше. Гости прибывали даже из соседних регионов, в том числе из Башкирии.

Маленьких зрителей, конечно же, больше всего впечатлила действующая военная техника. Для показательных «боёв» Челябинский тракторный завод предоставил танки Т-34 и ИС-3, самоходно-артиллерийскую установку ИСУ-152 «Зверобой», а также старинный трактор С-80, который во время войны с фашистами использовался для транспортировки пушек. Исторические клубы и военные ЦВО привезли немецкую противотанковую пушку Рak 36, БТР-80, бронированные тягачи, автомобили «Урал», джип «Виллис», грузовичок ЗиС-3, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3 и другие виды техники.