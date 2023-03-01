Челябинцы скоро забудут о вони на въезде в город

Сегодня, первого марта, глава Челябинска Наталья Котова оценила ход реконструкции очистных сооружений канализации города. Подрядчик обещает сделать все работы до мая 2024 года.

Работа на строительной площадке кипит полным ходом. Площадка расположена неподалеку от старых городских очистных сооружений. Запах от которых распространяется на город и особенно на Металлургический район. Здесь же даже намека на вонь, на которую жалуются горожане не будет.

«Раньше с запахом боролись так называемым дезодоратором. Им обрабатывали площадки. Больше такого не будет. Все иловые карты (ограждённые участки земли для сушки ила (осадков) очистных сооружений) будут вывозиться на полигон ТБО», - сказал первый заместитель генерального директора МУП «ПОВВ» Дмитрий Носачев.

Будущие очистные сооружения будут включать канализационную приемную камеру, специальные решетки и песколовки. Также запланированы работы по механической и биологической очистке канализационных вод.

«Будет использоваться центрифуга. Обработка станет более тщательной. Отложения, которые поступают в канализацию станут максимально обработанными», - отметила глава Челябинска Наталья Котова.

«Сам процесс будет закрытым. Запах от стоков распространяться не будет.», - рассказал директор филиала компании-подрядчика «Ротек» Александр Наумов.

Напомним, проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации областного центра, в рамках которого в течение двух лет запланировано провести реконструкцию сооружений механической очистки воды и сооружений обработки осадков, представил глава региона Алексей Текслер, который подчеркнул, что в Челябинске задача реконструкции очистных сооружений канализации стоит очень остро, так как они были построены еще в 1957-м году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984-м.

Область в числе первых обратилась за поддержкой Фонда национального благосостояния (ФНБ). На реализацию проекта реконструкции очистных сооружений Челябинска ФНБ выделил один миллиард 150 миллионов рублей. Еще 286 миллионов будет направлено из областного бюджета и средств МУП ПОВВ Челябинска.