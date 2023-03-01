01.03.2023
В Челябинске при уборке снег повредили пандус, жители недовольны
01.03.2023
В Магнитогорске информацию о пострадавшем от схода снега малыше проверяет прокуратура
01.03.2023
Проверка систем оповещения в Челябинской области прошла по-тихому
01.03.2023
В Челябинске определили места, куда нельзя возвращать животных с бирками
01.03.2023
Народная фотостудия Челябинска «Каменный пояс» отпразднует сорокалетие
01.03.2023
Любимец Челябинска Малыш окончательно пробудился в первый день весны
Челябинцы скоро забудут о вони на въезде в город
В Челябинске продолжается реконструкция очистных сооружений
14.06.2022
Челябинские власти объявили аукцион по реконструкции очистных сооружений
12.07.2021
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» модернизирует очистные сооружения
23.04.2019
Водозаборы и очистные сооружения Челябинской области инвентаризируют
12.01.2018
В Верхнеуральске завершены работы по строительству очистных сооружений
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023