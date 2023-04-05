Текслер – главам о ремонте дорог: «Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу с них»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований лично контролировать качество проведения дорожных работ на вверенных им территориях, отслеживать жалобы жителей на состояние дорог и уже сейчас заняяться текущим ремонтом, не дожидаясь капитального.

На прошлой неделе глава региона совершил объезд проблемных дорог Челябинска, на которые поступило наибольшее количество жалоб жителей. Много обращений поступает и из городов и районов области. Они обрабатываются и включаются в проблемные списки.

«Министерство дорожного хозяйства вместе с каждым муниципалитетом прорабатывает список обращений, смотрят каждую проблемную улицу. Естественно, смотрят наличие проектной документации. При необходимости корректируют планы дорожных ремонтов этого сезона», - рассказал губернатор.

Кроме того, этой неделе главы городов и районов, не дожидаясь решений по капитальным работам, должны были заняться текущим ремонтом дорог, обеспечивая их проезжее состояние. «Если этого не происходит, пишите», - обратился к жителям губернатор.

Глава региона напомнил, что уже не первый год муниципалитеты получают финансирование из области на проведение дорожных работ. На эти цели направляется почти половина регионального дорожного фонда. «Будем и дальше выделять дополнительные деньги муниципалитетам, - заверил Алексей Текслер. - Но обязательное условие — наличие проектной документации и понятные сроки завершения работ. Очень многое зависит от активности глав».

Губернатор обратил особое внимание руководителей муниципалитетов на качество проводимых работ. «Есть сигналы из нескольких территорий, что новый асфальт сошел вместе со снегом. Нужно немедленно исправлять по гарантии, - потребовал Алексей Текслер и предупредил. - Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу это с них».

А пока южноуральцы уже не первый день сообщают Алексею Текслеру в социальных сетях о проблемных участках дорог.

Светлана Ваганова от имени работников больницы Катав-Ивановска просит отремонтировать дорогу в Юрюзань. «В связи с ремонтом больницы нас перевели в Юрюзань. Дорога вся рухнула, ездим как по стиральной доске, да ещё на старых газелях, которые вот-вот развалятся. И никому нет дела. Давно уже надо эту дорогу сделать», - написала Светлана.

Татьяна Токарева поинтересовалась, запланирован ли в этом году ремонт дороги Степное-Черноречье. «Невозможно ездить, вылетают мозги от трясучки», - возмущается женщина.

В Миндортранса ответили, что уже заключен долгосрочный контракт со сроком окончания в 2024 году по замене верхнего слоя покрытия дороги Троицк-Степное. Работы должны были начаться не позднее первого апреля и пройти на участке 54+200 км - 72+700. Этот участок дороги как раз проходит от Степного до Черноречье. Татьяна попросила, чтобы работы были выполнены качественно, а не так, как в 2021-2022 годах отремонтировали участок дороги Черноречье-Чесма и Чесма-Варна (0-44,7 км). По ее словам, проделанную работу переделывали несколько раз.

Катерина Богомолова просит губернатора оценить дорогу в Тюлюк. По ее словам, там просто яма на яме. В миндортранса пояснили, что на сегодня выполнены проектно-изыскательские работы и получено положительное заключение Госэкспертизы по объекту «Капремонт автомобильной дороги Первуха - Меседа — Тюлюк» (протяженностью 33,671 километра). Стоимость работ составила один миллиард 376 миллионов 441,7 тысячи рублей в ценах четвертого квартала 2021 года. «В связи с тем, что необходимо вложить значительные средства, рассматривается возможность привлечения федеральных средств для развития туристического кластера», - отметили в министерстве.

Главу региона приглашают также проехаться или пройти по дороге от села Париж до г. Карталы. «Ежедневно там проезжают, как минимум, тысяча авто. И, наверное, половина из них оставляют там рваные покрышки и подвеску. Данная дорога была и так не идеальна, но после ремонтных работ, произведенных по замене дорожного полотна в с. Джабык, её окончательно разбили», - написал Андрей Тележкин и попросил рассмотреть возможность полностью отремонтировать данный участок дороги в 2023 году.

«К сожалению, на участке дороги от Парижа до г. Карталы программой дорожных работ ремонт в этом году не предусмотрен, - пояснили в миндортранса, - Проезд транспорта обеспечивается в рамках государственного контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения. С первого апреля начинается диагностика региональных дорог, которую будут проводить специалисты Челябинскавтодора и лаборатории ЮУЦДИ. По результатам работ будет составлен список территорий, где необходимо провести первоочередные работы по обеспечению безопасного проезда».