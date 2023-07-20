Текслер: Ленинский район Челябинска станет замечательным местом для жизни, работы и отдыха

Ленинский район Челябинска в последние годы активно благоустраивается и через несколько лет он превратится в хорошее место для жизни, работы и отдыха, уверен губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Накануне, 19 июля, глава региона побывал с инспекционной поездкой в различных районах областного центра и, в том числе посетил Ленинский район. Глава региона пообщался жителями и оценил проект благоустройства набережной озера Смолино.

«Ленинский район быстро меняется, как и весь город, - констатировал Алексей Текслер. - Вчера, когда смотрели площадку под строительство, говорили с местными бабушками. Смеясь, вспомнили, как когда-то в объявлениях на обмен жилья писали «Ленинский район не предлагать». Сейчас такого нет - многое сделано. А еще через несколько лет и вовсе будет замечательное место для жизни, работы и отдыха».

В Ленинском районе идет реконструкция набережной озера Смолино.

Алексей Текслер в своем Telegram-канале рассказал немного подробностей о проекте новой набережной на озере Смолино. «Идея родилась неспроста — вижу, как востребованы новые зоны отдыха у воды. И на реке Миасс в центре Челябинска, и на том же Смолино, и в других наших городах. Это всегда яркие и индивидуальные проекты», - отметил глава региона.

Протяженность набережной составит один километр. Предусмотрено три зоны благоустройства: тихая, центральная и активная.

«Много объектов непосредственно на воде - выносные мостки, смотровые площадки, причал с лодочной станцией, пляж и декоративный маяк. Предусмотрен даже плавучий сад, - поделился подробностями губернатор. - Набережная аккуратно впишется в окружающий ландшафт и растительность».

На проектных эскизах представлен пример того, как будет выглядеть новая набережная.

Проект, поддержанный группой ЧТПЗ, реализуется на основе государственно-частного партнерства. Идею поддержали меценаты: член правления российского Союза промышленников и предпринимателей Андрей Комаров и Александр Федоров (ушел из жизни в январе 2021 года).

«Строить будем вместе. В этом году начнем подготовку, затем два года на поэтапную реализацию. Назовем новую набережную в честь Александра Анатольевича Федорова — человека, чье имя навсегда вписано в историю нашей промышленности и города Челябинска», - рассказал о планах Алексей Текслер.

По данным официального туристического портала Челябинской области, в Ленинском районе Челябинска на сегодня есть пять необычных мест, которые стоит посетить.

Это Плодушка. Парк расположен на месте бывшей монастырской заимки. Активно реконструируется с прошлого года

Еще один объект - пруд «Девичьи слёзы». Небольшой искусственный водоём почти правильной круглой формы. По одной из легенд пруд наполнился слезами монахинь - обитательниц существовавшего в Челябинске до революции Одигитриевского женского монастыря. По традиции, с наступлением теплых дней, на пруду «Девичьи слезы» запущен фонтан. Он работает с 10 до 22 часов и будет радовать жителей до 24 сентября.

Одно из любимых мест фотографов - шаровидные ивы на озере Смолино, за улицей 4-й Рыбинской.

Жителям и гостям будет интересно побывать в обновленном сквере ДК Станкомаш, где теперь безопасно гулять, играть и отдыхать.

В сквере установлена самая крупная в городе система автополива. «Она подтверждает свою актуальность. Уже в мае газон на всей территории радует посетителей яркими зелеными красками, а деревья распускают листочки и расцветают», - рассказал глава района Александр Орел

В прошлом году здесь провели благоустройство: проложили новые тротуары и аллеи, установили наружное освещение, провели озеленение, смонтировали сухой пешеходный фонтан. «На радость детворе заработал первый в Ленинском районе пешеходный фонтан», - отметил Александр Орел.

В сквере установили новые современные скамейки различных видов, большая пергола с качелями, игровые комплексы. На площадках у большого городка и куба уложено резиновое покрытие.

Привлечет внимание ДК ЧТПЗ, пляж и реконструируемая набережная озера Смолино.