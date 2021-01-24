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Ушел из жизни многолетний руководитель ЧТПЗ Александр Федоров

На 69 году жизни скончался известный промышленник и общественный деятель, акционер, председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ, Почетный гражданин Челябинска и Челябинской области Александр Анатольевич Федоров.

Александр Федоров родился первого февраля 1952 года в городе Камень Алтайского края. В 1975 году окончил факультет «Двигатели, приборы и автоматы» Челябинского политехнического института.

Вся трудовая жизнь Александра Федорова была связана с родным Челябинским трубопрокатным заводом, куда он пришел сразу после студенческой скамьи в 1976 году. Прошел путь от слесаря до генерального директора ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», последние годы возглавлял совет директоров предприятия. Во многом благодаря его высоким профессиональным и человеческим качествам, выдающимся организаторским способностям Челябинский трубопрокатный завод стал одним из флагманов отечественной промышленности, первым в стране внедрил новейшие технологии, соответствующие высоким стандартам «Белой металлургии».

Долгие годы Александр Федоров вел многогранную общественную и благотворительную деятельность. Находясь на посту первого вице-президента Челябинского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», он сыграл огромную роль в организации плодотворного взаимодействия лидеров южноуральской экономики, тесного сотрудничества профсоюзов и работодателей. Был инициатором и активным участником целого ряда благотворительных проектов. Многие годы, в течение пяти созывов, представлял интересы избирателей Ленинского района в Законодательном Собрании Челябинской области.

В 2005 году Александр Федоров был удостоен почетной награды знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» за выдающиеся заслуги в развитии промышленного производства на Южном Урале и активную общественную деятельность.

"Уход Александра Анатольевича Федорова – огромная потеря для Челябинской области, для экономики и промышленности всей страны. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в сердцах его соратников, коллег и друзей, всех, кто его знал и ценил", - отмечают в региональном правительстве.

«Большой и сильный. Умнющий. Мудрый. Добрый. Бесконечно ценный для всех, кто его знает. Знал... Чуткий и внимательный, благодарный и порядочный. Человек слова и дела. Все лучшие качества настоящего мужчины для меня — в этом человеке. Мой Генеральный. Главный белый металлург. Покойся с миром», - написала на своей странице в соцсетях Эвелина Григорьева.

Губернатор и Правительство Челябинской области, агентство «Урал-пресс-информ» выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.