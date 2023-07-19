Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду, 19 июля, объехал с инспекционной поездкой Челябинск, проконтролировал ход работ на объектах реконструкции и строительства регионального центра. А по завершении поездки начавшийся сильный ливень позволил главе региона объективно оценить работу ливневой канализации в городе.

«Проверил сегодня работу на ряде важных объектов Челябинска, которые держу на личном контроле», - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Алексей Текслер проконтролировал ход реконструкции городских очистных сооружений. Проблема очистных для Челябинска стоит очень остро, так как они были построены еще в 1957-м году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984-м. Благодаря льготному займу из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), регион реализует масштабный проект реконструкции с применением наилучших доступных технологий. Проектную документацию разрабатывал «Челябгипромез», положительная экспертиза получена в 2022 году.

После модернизации очистных будет обеспечено качество очистки сточных вод до требований сброса в водоём рыбохозяйственного назначения; повысится надежность и стабильность работы комплекса; улучшатся санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, будет устранен неприятный запах и качество атмосферного воздуха.

«Несколько очень важных коммунальных объектов у нас в этом году реализуются в Челябинске. Это очистные, которые мы запустили на Свердловском проспекте, есть еще очистные с ультрафиолетом на Шершневском водозаборе. Это улучшение экологии, качества воды для челябинцев. Проекты реализуются в целом в намеченные сроки, я лично контролирую ход этих работ», – подчеркнул Алексей Текслер.

Стройка идет активно. Планируется завершить все работы в мае 2024 года.

Глава региона уверен, что после реализации проектов жители Челябинска заметят разницу. «Кратно улучшим качество очистки сточных вод и избавимся от «аромата», который стоял на въезде в город несколько десятков лет», - подчеркнул глава региона.

Сегодня неприятный запах от очистных порой накрывает весь город, особенно Металлургический район. «Раньше с запахом боролись так называемым дезодоратором. Им обрабатывали площадки. Больше такого не будет», - пояснял первый заместитель генерального директора МУП «ПОВВ» Дмитрий Носачев. Все иловые карты (ограждённые участки земли для сушки ила (осадков) очистных сооружений) будут вывозиться на полигон ТБО. Также запланированы работы по механической и биологической очистке канализационных вод. Обработка будет более тщательной и запах от стоков распространяться не будет.

Затем глава региона оценил ремонт крупнейшей магистрали густонаселенного микрорайона «Парковый» - дороги по улице Бейвеля, открытие которой жители ждут с нетерпением. Расширить данную дорогу власти решили по многочисленным просьбам челябинцев, жаловавшихся на отсутствие тротуаров и пробки. Работы были начаты в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В апреле 2023 года губернатор уже инспектировал ход работ улице Бейвеля и сейчас вновь побывал на важном дорожном объекте. По его оценке, работы идут с опережением графика.В этом году подрядчику предстоит устройство нижних слоев дорожной одежды проезжей части, тротуаров и двухполосной велодорожки шириной два с половиной метра, установка опор наружного освещения.

«На улице Бейвеля выполнена укладка верхнего слоя проезжей части, наносится разметка. Устанавливаем светофоры, обустраиваем тротуар и газоны. До конца июля, после запуска нового проезда, изменим здесь схему организации движения», - рассказывала глава Челябинска Наталья Котова.

Сегодня Алексей Текслер поговорил с жителями микрорайона, поинтересовался их оценкой благоустройства. «В сентябре в полном объеме запустим движение», - пообещал губернатор.

Алексей Текслер также побывал на строительной площадке детского сада в микрорайоне № 55 (ул. Бейвеля, 29А). «Хороший объект - строят качественно, опять же с опережением графика», - дал оценку глава региона. В настоящий момент ведется монтаж внутренних инженерных систем, продолжаются работы по внутренней отделке, начаты работы по благоустройству. Построить новое дошкольное учреждение планируется к осени 2023 года.

Алексей Текслер ознакомился с ходом строительства новых школ - в микрорайоне № 33 (ул. Ак. Макеева) и № 34 (ул. Ак. Сахарова). Оба учебных заведения, рассчитанных на 1100 мест, строятся по программе государственно-частного партнерства.

Школа по ул. Ак. Сахарова возводится по графику и по ней вопросов не возникло. А на другом объекте - в 33-м микрорайоне - подрядчик не справляется. Губернатор возмутился затягиванием сроков строительства этой школы. «В 33-м микрорайоне есть проблемы со стройкой, поручения были даны. Крайне важный объект, мы видим, что подрядчик не исполняет свои обязательства, будем разбираться», - подчеркнул Алексей Текслер.

Обе школы должны к первому сентября 2024 года распахнуть свои двери для учащихся.

Алексей Текслер также побывал на строительстве спортивного центра по тхэквондо. Глава региона отметил хорошие темпы возведения объекта. Это будет большой спортивный комплекс со всеми условиями для тренировок и соревнований международного уровня. Строители планируют завершить работу в 2024 году. «У востребованного олимпийского вида единоборств появится собственная площадка мирового уровня», - констатировал губернатор.

Алексей Текслер также побывал в Ленинском районе Челябинска, где реконструируют набережную озера Смолино. Проект архитектурной концепции преображения набережной будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Ее протяженность составит один километр.

В завершение поездки Алексей Текслер проверил, как идет благоустройство Сада камней. Работы на объекте также идут по графику, отметил глава региона. По его словам, Сад был заброшен на протяжении многих лет. Сейчас он получит вторую жизнь и станет продолжением большой прогулочной зоны вдоль реки Миасс. Проект предусматривает места для пикников, тропинки, детские игровые элементы, танцпол со сценой и пр. Проведут озеленение. Кроме того, будут установлены обработанные камни Уральских гор. «Обновленный Сад камней должен стать любимым местом у челябинцев и гостей города», - уверен губернатор.

Когда Алексей Текслер завершал свою поездку по областному центру, началась гроза и пошел сильный ливень. Они позволили губернатору воочию оценить качество ливневой канализации в городе. А к ней есть немало вопросов. Губернатор потребовал от администрации города представить доклад по проблемным участкам. «Будем решать», - пообещал глава региона.