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Аутентичные ламеллярные доспехи увидят зрители фестиваля «Пламя Аркаима»
Алексей Текслер
Общество
19.07.2023 19:11
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду, 19 июля, объехал с инспекционной поездкой Челябинск, проконтролировал ход работ на объектах реконструкции и строительства регионального центра. А по завершении поездки начавшийся сильный ливень позволил главе региона объективно оценить работу ливневой канализации в городе.

«Проверил сегодня работу на ряде важных объектов Челябинска, которые держу на личном контроле», - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Алексей Текслер проконтролировал ход реконструкции городских очистных сооружений. Проблема очистных для Челябинска стоит очень остро, так как они были построены еще в 1957-м году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984-м. Благодаря льготному займу из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), регион реализует масштабный проект реконструкции с применением наилучших доступных технологий. Проектную документацию разрабатывал «Челябгипромез», положительная экспертиза получена в 2022 году.

После модернизации очистных будет обеспечено качество очистки сточных вод до требований сброса в водоём рыбохозяйственного назначения; повысится надежность и стабильность работы комплекса; улучшатся санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, будет устранен неприятный запах и качество атмосферного воздуха.

«Несколько очень важных коммунальных объектов у нас в этом году реализуются в Челябинске. Это очистные, которые мы запустили на Свердловском проспекте, есть еще очистные с ультрафиолетом на Шершневском водозаборе. Это улучшение экологии, качества воды для челябинцев. Проекты реализуются в целом в намеченные сроки, я лично контролирую ход этих работ», – подчеркнул Алексей Текслер.

Стройка идет активно. Планируется завершить все работы в мае 2024 года.

Глава региона уверен, что после реализации проектов жители Челябинска заметят разницу. «Кратно улучшим качество очистки сточных вод и избавимся от «аромата», который стоял на въезде в город несколько десятков лет», - подчеркнул глава региона.

Сегодня неприятный запах от очистных порой накрывает весь город, особенно Металлургический район. «Раньше с запахом боролись так называемым дезодоратором. Им обрабатывали площадки. Больше такого не будет», - пояснял первый заместитель генерального директора МУП «ПОВВ» Дмитрий Носачев. Все иловые карты (ограждённые участки земли для сушки ила (осадков) очистных сооружений) будут вывозиться на полигон ТБО. Также запланированы работы по механической и биологической очистке канализационных вод. Обработка будет более тщательной и запах от стоков распространяться не будет.

Затем глава региона оценил ремонт крупнейшей магистрали густонаселенного микрорайона «Парковый» - дороги по улице Бейвеля, открытие которой жители ждут с нетерпением. Расширить данную дорогу власти решили по многочисленным просьбам челябинцев, жаловавшихся на отсутствие тротуаров и пробки. Работы были начаты в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В апреле 2023 года губернатор уже инспектировал ход работ улице Бейвеля и сейчас вновь побывал на важном дорожном объекте. По его оценке, работы идут с опережением графика.В этом году подрядчику предстоит устройство нижних слоев дорожной одежды проезжей части, тротуаров и двухполосной велодорожки шириной два с половиной метра, установка опор наружного освещения.

«На улице Бейвеля выполнена укладка верхнего слоя проезжей части, наносится разметка. Устанавливаем светофоры, обустраиваем тротуар и газоны. До конца июля, после запуска нового проезда, изменим здесь схему организации движения», - рассказывала глава Челябинска Наталья Котова.

Сегодня Алексей Текслер поговорил с жителями микрорайона, поинтересовался их оценкой благоустройства. «В сентябре в полном объеме запустим движение», - пообещал губернатор.

Алексей Текслер также побывал на строительной площадке детского сада в микрорайоне № 55 (ул. Бейвеля, 29А). «Хороший объект - строят качественно, опять же с опережением графика», - дал оценку глава региона. В настоящий момент ведется монтаж внутренних инженерных систем, продолжаются работы по внутренней отделке, начаты работы по благоустройству. Построить новое дошкольное учреждение планируется к осени 2023 года.

Алексей Текслер ознакомился с ходом строительства новых школ - в микрорайоне № 33 (ул. Ак. Макеева) и № 34 (ул. Ак. Сахарова). Оба учебных заведения, рассчитанных на 1100 мест, строятся по программе государственно-частного партнерства.

Школа по ул. Ак. Сахарова возводится по графику и по ней вопросов не возникло. А на другом объекте - в 33-м микрорайоне - подрядчик не справляется. Губернатор возмутился затягиванием сроков строительства этой школы. «В 33-м микрорайоне есть проблемы со стройкой, поручения были даны. Крайне важный объект, мы видим, что подрядчик не исполняет свои обязательства, будем разбираться», - подчеркнул Алексей Текслер.

Обе школы должны к первому сентября 2024 года распахнуть свои двери для учащихся.

Алексей Текслер также побывал на строительстве спортивного центра по тхэквондо. Глава региона отметил хорошие темпы возведения объекта. Это будет большой спортивный комплекс со всеми условиями для тренировок и соревнований международного уровня. Строители планируют завершить работу в 2024 году. «У востребованного олимпийского вида единоборств появится собственная площадка мирового уровня», - констатировал губернатор.

Алексей Текслер также побывал в Ленинском районе Челябинска, где реконструируют набережную озера Смолино. Проект архитектурной концепции преображения набережной будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Ее протяженность составит один километр.

В завершение поездки Алексей Текслер проверил, как идет благоустройство Сада камней. Работы на объекте также идут по графику, отметил глава региона. По его словам, Сад был заброшен на протяжении многих лет. Сейчас он получит вторую жизнь и станет продолжением большой прогулочной зоны вдоль реки Миасс. Проект предусматривает места для пикников, тропинки, детские игровые элементы, танцпол со сценой и пр. Проведут озеленение. Кроме того, будут установлены обработанные камни Уральских гор. «Обновленный Сад камней должен стать любимым местом у челябинцев и гостей города», - уверен губернатор.

Когда Алексей Текслер завершал свою поездку по областному центру, началась гроза и пошел сильный ливень. Они позволили губернатору воочию оценить качество ливневой канализации в городе. А к ней есть немало вопросов. Губернатор потребовал от администрации города представить доклад по проблемным участкам. «Будем решать», - пообещал глава региона.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
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Молодой философ из ЮУрГУ едет в Африку, чтобы узнать о будущем Человека

17.07.2023 16:44

Соревнования по маунтинбайку собрали в «Солнечной долине» Миасса спортсменов со всей России

17.07.2023 16:37

Крымские эксперты: «Россия не простит атаку на Крымский мост»

17.07.2023 16:28

В Челябинской области наивысший бал по ЕГЭ получили 127 выпускников

17.07.2023 16:05

В Челябинск приедет передвижная выставка о великой Сталинградской битве

17.07.2023 16:00

Южноуральские фермеры предложили поставить в Китай масло расторопши

17.07.2023 15:47

Алексей Текслер передал семье погибшего в СВО Евгения Бровко «Золотую звезду Героя России»

17.07.2023 15:44

МТС запустила новую линейку экосистемных тарифов

17.07.2023 15:27

ММК снова признали лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием

17.07.2023 14:35

Консультация юриста: депремирование работников

17.07.2023 14:25

Движение на перекрестке проспекта Победы и Краснознаменной закрыто до 18 июля

17.07.2023 13:44

С первого августа повысят пенсии: кому и в каком размере положена прибавка

17.07.2023 13:32

Взаимодействие женских консультаций с беременными женщинами выведут в Челябинской области на новый уровень

17.07.2023 13:19

За десять лет диспансеризацию прошли более полумиллиона жителей Челябинской области

17.07.2023 13:15

В челябинском парке «Плодушка» погибли почти все высаженные липы

17.07.2023 13:03

Коллективный договор Челябинского цинкового завода признан одним из лучших в России

17.07.2023 12:28

Пропавшую на Тургояке неделю назад жительницу Миасса до сих пор не нашли

17.07.2023 12:18

Суд Катав-Ивановска отправил виновника ДТП с двумя погибшими в колонию-поселение

17.07.2023 12:06

Натуральное нынче не в цене: фермеры Челябинской области вынуждены сбывать коровье молоко за копейки

17.07.2023 10:32

Западные «защитники природы» выступают в качестве орудия глобалистов-русофобов

17.07.2023 10:02

Челябинска завоевала «серебро» всероссийских стартов по боксу

17.07.2023 10:00

«Слона» и «Сковородку» Магнитогорска включат в перечень выявленных объектов культурного наследия

17.07.2023 09:46

Илья Коломейский покидает пост директора Камерного театра

17.07.2023 09:27

В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре

17.07.2023 09:13

В понедельник в Челябинской области тепло и облачно

17.07.2023 06:13

Анонсы событий и мероприятий на 17 июля (18+)

16.07.2023 12:39

Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Металлургический район Челябинска

16.07.2023 11:37

В ДТП в Сосновском районе пострадали водители двух иномарок

16.07.2023 11:01

Челябинская область чествует славных металлургов

15.07.2023 20:41

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 10.07.2023 по 15.07.2023)

15.07.2023 15:19

В Челябинске впервые состоится событие в digital-индустрии от ассоциации IT-компаний области

15.07.2023 14:40

Хищение банковских карт после совместного распития в Озерске

15.07.2023 14:01

Заповедные грибы

15.07.2023 12:56

В Челябинске в ДТП пострадали три девочки и женщина

15.07.2023 12:38

Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города

15.07.2023 12:19

В Челябинске закончили проект памятника воинам, погибшим в СВО

15.07.2023 11:53

По факту гибели мужчины на аттракционе на Айских притесах возбуждено уголовное дело

14.07.2023 20:02

Выходные в Челябинской области будут нежаркими и немного дождливыми

14.07.2023 19:34

Госдума дала добро: студенты старших курсов училищ смогут преподавать в детских садах и начальной школе

14.07.2023 19:24

В Госдуме «поправили» закон об ответственном обращении с животными, депутаты СРЗП считают его живодерским

14.07.2023 19:14

«Пламя Аркаима» объединит кочевников от скифов до казахов

14.07.2023 18:57

Виктор Рашников открыл вторую очередь проекта «Притяжение»

14.07.2023 18:40

За женщину без ног из Аши вступились Бастрыкин и прокуратура