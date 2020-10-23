Текслер: Новая инфекционная больница в Челябинске – востребованный объект, который будет сдан в срок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 23 октября, вновь лично проинспектировал ход строительства новой инфекционной больницы в посёлке Малая Сосновка на выезде из Челябинска. Больница будет сдана в срок, заверяют подрядчики главу региона. До приема очень востребованного на сегодня объекта осталось чуть более недели.

Алексей Текслер в ежедневном режиме контролирует процесс строительства важного социального объекта. Губернатор приезжал на строительную площадку в августе, чтобы дать старт началу стройки, затем 18 сентября и 10 октября вновь посетил объект, чтобы на месте оценить ход строительно-монтажных работ, и менее чем через две недели приехал вновь. Глава региона осмотрел проделанную работу и пообщался с подрядчиком.

«Мы с коллегами строителями еще раз обсудили все вопросы, которые остались по объекту. Четкая дата строительной готовности – первое ноября», - рассказал журналистам Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что первая свая на объекте была забита во второй половине августа. Все строительно-монтажные работы ведутся четко с установленным графиком. «В целом договоренности со строителями выполняются», - отметил Алексей Текслер.

Министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин доложил: «Работа идет круглосуточно, сейчас на объекте трудятся от 700 до 800 человек. За два месяца сделан внушительный объем, строители работают очень активно и ответственно».

На сегодня строительная готовность больницы составляет порядка 90%. Уже построены возведены все 11 зданий больницы. Главный корпус выполнен в форме полукруга, а от него лучиками отходят другие корпуса. Фасадная часть зданий монтируется из металлокассет разных цветов, что будет служить своеобразной навигацией по корпусам. Завершается монтаж комплекса «чистых помещений», в которых обеспечиваются определенные влажность, давление и температура, за счет чего снижается риск инфицирования. На площадку также доставили кислородную станцию, которая будет вырабатывать кислород для пациентов больницы.

Также в завершающей стадии монтаж внутренних инженерных систем и системы контроля и управления доступом, которая обеспечивает безопасность учреждения, охранно-пожарной сигнализации.

Смонтирована котельная и по мере готовности начинается запуск тепла по корпусам.

«За оставшуюся неделю предстоит сделать довольно много, но готовность должна быть обеспечена, - отметил Виктор Тупикин. - Что касается инфраструктуры, параллельно и синхронизировано ведется работа по очистным сооружениям, ливневым стокам, водопроводу и внутренней вентиляции».

Параллельно активно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Организована высадка крупномерных деревьев на центральной части комплекса.

Алексей Текслер, побывав на объекте, отметил, что работы идут в графике и больницу строители сдадут первого ноября 2020 года. «В этот день мы приезжаем и принимаем вместе с медиками строительную готовность. После чего в течение 7-10 дней объект передадут медикам (в это время проведут пуско-наладочные работы) и начнут принимать первых пациентов», - рассказал Алексей Текслер.

По отдельным корпусам процедура передачи начнется чуть раньше. Уже в ближайшие дни медикам начнут передавать первые корпуса. «Готовы к сдаче первые три корпуса - №№ 1, 5 и 7. Это лечебный, реанимационный и диагностический корпуса, - рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. - Мы с коллегами из Минздрава, ОКБ-3 и начмедами, просмотрели здесь все гораздо раньше. В понедельник нам передают первый корпус, начнем завозить медицинское оборудование, оно закуплено, мебель, кровати и так далее. Все нужно протестировать. По мере сдачи остальных объектов - продолжим работу».

Министр уточнил, медицинский персонал для новой инфекционной больницы уже набран и готов приступать к работе. По мере открытия корпусов и поступления пациентов численность сотрудников будет расти. «Мы понимаем, что новая инфекционная больница станет подразделением ОКБ№3, здесь уже есть главный врач, начмед, заведующая отделением, дополнительный штат сотрудников почти полностью укомплектован», - уточнил Юрий Семенов.

Инфекционная больница рассчитана на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных. При обычном режиме работы, каждый из 11 корпусов будет соответствовать какой-то нозологии: например, желудочно-кишечная инфекция, ВИЧ-инфекция, гепатиты.

«Больница хороша тем, что она может трансформироваться по количеству коек – этот вариант сразу рассматривался», - уточнил глава минздрава. В случае эпидемического подъема можно развернуть почти в пять раз больше коек и больница сможет принять 482 пациента с ковидом или пневмониями, которые он вызывает.

«Система маршрутизации такова, что здесь принимают первичных пациентов, проводят диагностику и лечение. Не исключены переводы из других отделений. Также здесь есть все необходимое для приема самых тяжелых пациентов в реанимации», - уточнил Юрий Семенов.

Больница полностью будет оснащена по современным требованиям, здесь будет свой КТ, аппараты УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики. Также приемный покой, чтобы медицинское учреждение работало не только на моноинфекцию, но и могло принимать других пациентов.

В новой инфекционной больнице изначально предусмотрены и операционные. «Практика лечения пациентов на действующих ковидных базах показала востребованность в хирургической помощи у инфекционных больных с патологиями», - поясняла Ирина Гехт.

На территории больничного корпуса возведено и общежитие на 28 мест для медицинских работников. «Это очень правильное решение, особенно, когда больница находится за городом, - считает Юрий Семенов. - Взять, например, как сейчас, ситуацию с коронавирусной инфекцией. Не все сотрудники могут после смены вернуться домой, потому дома престарелые родители, родственники с какими-то тяжелыми хроническими заболеваниями и есть угроза их заражения».

У сотрудника новой больницы будет возможность остаться в общежитии после смены или находиться там какой-то промежуток времени. Там достаточно комфортные условия, есть все необходимое для проживания.

Пациентов в новую инфекционную больницу будут привозить на скорой. Уже завершается укладка асфальта на центральных проездах. «Дорога хорошая – машины скорой помощи будут доезжать в больницу быстро и без проблем», - отметила первый заместитель губернатор Ирина Гехт. Организованы и продуманы и другие вопросы: дорога, освещение и остановка общественного транспорта. Сотрудников будут доставлять на работу служебным транспортом. Возможен и вахтовый метод работы.

Юрий Семенов выразил уверенность, что любому пациенту, который окажется в новой больнице на лечении, будет комфортно принимать всю необходимую медицинскую помощь.

«В целом, в части стройки я удовлетворен. Впервые мы такой объект строим в такие сроки и на будущее – это тоже нам ориентир для строительной отрасли», – отметил Алексей Текслер. Больницы такого уровня, которая, к тому же, еще и будет возведена в рекордно короткие сроки, пока нет не только на Южном Урале, но и в соседних субъектах РФ.

Губернатор напомнил, когда принимали решение о строительстве новой инфекционной больницы, количество больных с коронавирусной инфекцией было небольшим и многие сомневались, нужен ли этот объект. «Но сейчас мы понимаем, что сомнения были напрасны и принятое решение было абсолютно правильным и своевременным, - подчеркнул Алексей Текслер. – . Объект мы ждем. Нагрузка на медицину колоссальная, и специализированная больница, современнейшая, очень нужна и востребована».

С начала пандемии в Челябинской области подтверждено 19 тысяч 104 случая коронавирусной инфекции. С сентября фиксируется постепенный рост суточного числа новых случаев инфицирования. Идет наложение ОРВИ и коронавируса, в впереди еще и сезон гриппа, который также осложнит ситуацию. И если на начало сентября на госпитальных базах получали лечения около 2,6 тысяч пациентов с коронавирусом и ковидными пневмониями, то на сегодня в больницах уже почти четыре тысячи инфицированных (на госпитальных базах развернуто пять тысяч 909 коек).

В новой инфекционной больнице будет и свой компьютерный томограф. Это позволит разгрузить поток пациентов, а также за счёт современных технических свойств ускорить процедуру прохождения и получения данных. На сегодня в регионе 25 приемно-сортировочных отделений, оснащенных компьютерным томографом. В Златоусте готовится к запуску новый компьютерный томограф «Оптима». Это будет второй КТ в больницах города. На днях свой томограф начал работать и в Миассе. За сутки делается порядка полутора тысяч исследований и доступность этого вида обследования растет.

Кроме того, запуск новой инфекционной больницы позволит решить еще одну актуальную на сегодня проблему.