В Миассе заработал новый компьютерный томограф, в Златоусте скоро запустят второй КТ

В Златоустовском городском округе (Челябинская область) готовится к запуску новый аппарат компьютерной томографии.

Это будет второй компьютерный томограф (КТ) на базе государственных учреждений в городе. Он получен по программе Минздрава «Развитие здравоохранения в Челябинской области». Ранее нагрузка по обследованию ложилась на один томограф, установленный в круглосуточном стационаре №1.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава, новый компьютерный томограф «Оптима» установят в отдельном крыле здания городской больницы города. Он начнёт функционировать в ноябре.

Накануне министр здравоохранения Юрий Семенов осмотрел ход работ по установке нового аппарата для жителей Златоуста.

Процесс приёмки и установки нового томографа начался заранее, ещё в июне: помимо закупки самого аппарата, необходимо подготовить план помещения, сделать ремонт, оборудовать отдельный вход с соблюдением всех санитарных норм. На сегодняшний день завершен процесс монтажа и обучение медицинского персонала.

До завершения установки и начала приема пациентов остается оформить все необходимые документы и лицензию, завершить ремонт помещения и входной группы.

Новый современный КТ позволит разгрузить поток пациентов, а также за счёт современных технических свойств ускорить процедуру прохождения и получения данных.

Напомним, недавно в городской больнице №2 Миасса заработал новый компьютерный томограф и открыто приемно-сортировочное отделение для приема пациентов с подозрением на пневмонию, которым требуется обследование легких.

«Мы получили рентгеновский компьютерный томограф в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Сегодня он используется и под работу с «ковидом». В довольно сжатые сроки было организовано приемно-сортировочное отделение. Для этого потребовалось сделать перепланировку, разделить помещение на «чистую» и «грязную» зону, оборудовать отдельный вход с пандусом для пациентов с подозрением на новую короновирусную инфекцию», - рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Сергей Сахаров.

По его словам, несколько недель пациентов из Миасского городского округа доставляли на диагностику в соседний Златоуст. Это сильно затрудняло работу бригадам скорой медицинской помощи, создавало очереди. Теперь обследование легких проводят в городской больнице №2.

«За выходные мы принимали пациентов из Миасса, Чебаркуля и Карабаша. Для проведения исследования их доставляли машины скорой помощи и машины неотложной помощи, закрепленными за поликлиниками. Небольшая часть пациентов пришли с самообращениями. Принимаем всех», - отмечает врач.

Старшая медсестра приемно-сортировочного отделения Юлия Стрижова больше 6 лет занимается проведением обследований на аппарате КТ. По ее словам, новый аппарат обладает рядом неоспоримых преимуществ – от более простой диагностики и высокого качества изображения до большой пропускной способности. Первых пациентов здесь начали принимать в минувшую субботу.

«Исследование проводим быстро, аппарат довольно скоростной, работает хорошо, без нареканий. Сама процедура много времени не занимает и длится несколько минут. Больше времени уходит на подготовку больного и на технические нюансы. Перед началом проведения процедуры мы вводим данные пациента в базу КТ и выбираем вид исследования», – делится своими впечатлениями о первых днях работы Юлия Борисовна.

Все результаты проведенных обследований загружаются на рабочую станцию врача. Это отдельный кабинет, который оборудован в «чистой» зоне. Здесь врачи – рентгенологи просматривают полученные снимки и делают описание.

«За выходные через наше приемно-сортировочное отделение принято несколько сотен пациентов. Такому приобретению, безусловно, довольны и мы и наши пациенты!" - отмечает заведующий приемно-сортировочным отделением Сергей Мелехин.

Напомним, КТ должен быть назначается строго по показаниям врача для определения диагноза и дальнейшей схемы лечения.