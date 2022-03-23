23.03.2022
На Украине приостановили деятельность оппозиционных партий
23.03.2022
ВТБ начинает прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях
23.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 марта
23.03.2022
ВТБ отменяет комиссию при оплате школы и детских садов в ВТБ Онлайн
23.03.2022
ВЦИОМ: 74% россиян поддерживают военную спецоперацию России
23.03.2022
Челябинский театр оперы и балета подарил каслинцам «Веселую вдову»
Текслер объяснил причины дефицита ряда медикаментов
23.03.2022
Текслер выделил 65 миллионов на ликвидацию 500 нелегальных свалок в регионе
23.03.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики в условиях санкций
23.03.2022
Алексей Текслер утвердил границы охранных зон старинного дома на Российской
22.03.2022
Патриарх Кирилл встретился с Алексеем Текслером и митрополитом Алексием
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
23.03.2022
Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью
23.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022