Текслер объяснил причины дефицита ряда медикаментов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объяснил причины возникшего дефицита отдельных наименований лекарственных препаратов в аптечной сети повышенным спросом и поручил нарастить объем запасов медикаментов.

Об этом шла речь на совещании с главами муниципалитетов, которое состоялось 23 марта.

«Недостаток некоторых лекарств в отдельных аптечных сетях связан преимущественно с выросшим ситуативным спросом, а не с сокращением объемов поставок», - пояснил Алексей Текслер.

Глава региона распорядился увеличить объемы запасов медикаментов, чтобы не допустить их отсутствия в аптеках. «Поставлена задача «Областному аптечному складу» нарастить объем запасов лекарств, чтобы мы были уверены, что лекарства у нас по аптечной сети будут», - рассказал Алексей Текслер.

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова также отмечает, что отсутствие лекарств в аптеках связано исключительно с нездоровым ажиотажем. Спрос на некоторые препараты вырос в 5 - 10 раз.

Глава Росздравнадзора заверяет, что поводов для паники нет, ситуация находится под контролем и просит жителей не создавать искусственный дефицит, не покупть лекарства впрок (все медикаменты имеют срок годности).

«Если вы столкнулись с исчезновением того или иного препарата в регионе – незамедлительно сообщайте об этом в территориальные органы Росздравнадзора или на многоканальную бесплатную горячую линию Росздравнадзора: 7 800 550 99 03», - рекомендовала Алла Самойлова.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».

Главам регионов поручено, в частности, проводить оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли.

В Челябинской области по поручению Алексея Текслера осуществляется ежедневный мониторинг цен на лекарственные препараты, а также прорабатываются вопросы импортозамещения и новых логистических цепочек.