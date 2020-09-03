Текслер отправился с большой инспекцией в Миасс
В четверг, третьего сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает большую инспекционную поездку по горнозаводской зоне региона. Сегодня на очереди Миасский городской округ.
Губернатор проведет рабочую встречу с главой Миасса Григорием Тонких, посетит детскую школу искусств №2, где завершился капитальный ремонт, стадион «Труд», осмотрит текущий этап строительства образовательного центра в районе Машгородка и познакомится с работой современного центра цифрового образования «IT Куб».
Алексей Текслер посетит новую производственную площадку ООО «Завод СпецАгрегат» и производственную линию ООО «Лаборатория технологической одежды».
Кроме того, в программе рабочего визита заседание «Союза промышленников «За развитие Миасса».
Напомним, накануне Алексей Текслер побывал в Златоустовском городском округе.
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