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Текслер отправился с большой инспекцией в Миасс

Общество
Сегодня, 09:26
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В четверг, третьего сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает большую инспекционную поездку по горнозаводской зоне региона. Сегодня на очереди Миасский городской округ.

Губернатор проведет рабочую встречу с главой Миасса Григорием Тонких, посетит детскую школу искусств №2, где завершился капитальный ремонт, стадион «Труд», осмотрит текущий этап строительства образовательного центра в районе Машгородка и познакомится с работой современного центра цифрового образования «IT Куб».

Алексей Текслер посетит новую производственную площадку ООО «Завод СпецАгрегат» и производственную линию ООО «Лаборатория технологической одежды».

Кроме того, в программе рабочего визита заседание «Союза промышленников «За развитие Миасса».

Напомним, накануне Алексей Текслер побывал в Златоустовском городском округе.

 

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Теги
Алексей Текслер
Миасс
администрация Миасского городского округа
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