Экс-замглавы Челябинска занял пост вице-мэра Миасса

Заместителем главы Миасского городского округа (Челябинская область) по городскому хозяйству и капитальному строительству назначен 52-летний Евгений Крехтунов, ранее занимавший должность вице-мэра Челябинска. Нового заместителя представил глава города Егор Ковальчук на аппаратном совещании со своими замами и руководителями управлений администрации.

«Представил коллегам нового заместителя главы округа (по городскому хозяйству и капитальному строительству) Евгения Крехтунова», - сообщил Егор Ковальчук в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее эту должность занимал Олег Карпов. Он назначен руководителем муниципального казенного учреждения «Комитет по строительству».

ДЛЯ СПРАВКИ

Евгений Крехтунов родился 17 июля 1970 года в Челябинске. В 1992 году окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Двигатели внутреннего сгорания», с присвоением квалификации «инженер-механик».

Трудовую деятельность начал на Челябинском агрегатном заводе, где работал экономистом.

В период с 1994 по 1996 год проходил службу в Вооруженных силах России.

В 1997 году пришел на работу работал в Челябинский филиал ЗАО «Инкахран» (на должность инспектора группы сопровождения и контроля службы безопасности), затем трудился инспектором охраны сопровождения грузов и ценностей ЗАО ЧОП «ФОРТ-С2» в Челябинске.

С 1998 по 2006 год Крехтунов занимал руководящие должности в охранных предприятиях.

Затем работал помощником гендиректора, заместителем гендиректора и первого заместителя генерального директора МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска. С февраля 2013 год по апрель 2014 года – гендиректор МУП ПОВВ Челябинск.

В апреле 2014 года занял должность главы Тракторозаводского района Челябинска. В июне 2016 года - начальника Управления экологии и природопользования администрации Челябинска.

В декабре 2018 года был назначен исполняющим обязанности главы Челябинска по городскому хозяйству, а с первого марта 2019 года -избавился от приставки и.о. В октябре 2049 года Евгений Крехтунов ушел в отставку.