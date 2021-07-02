Чиновники Миасса стали фигурантами уголовного дела

В Миассе (Челябинская область) по материалам прокурорской проверки в отношении чиновников администрации возбуждено уголовное дело по факту халатности.

Решением Миасского городского суда по иску прокурора города на администрацию Миасского городского округа возложена обязанность в срок до апреля 2015 года оборудовать очистные сооружения в поселке Хребет блоками биологической очистки, обеззараживания и доочистки стоков.

В ходе проверки эксплуатации очистных сооружений с привлечением специалистов установлено, что очистные сооружения находятся в аварийном состоянии и не осуществляют функцию очистки и обеззараживания сточных вод поселка.

«Несмотря на решение суда, должностные лица администрации Миасского городского округа возложенные на них обязанности по приведению очистных сооружений в надлежащее состояние не исполняли. Кроме того, при наличии достаточных данных о том, что очистные сооружения поселка Хребет находятся в аварийном состоянии, должностными лицами администрации в апреле 2020 года заключен муниципальный контракт на сумму свыше 1,8 миллиона рублей на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии оборудования очистных сооружений», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокурор города материалы проверки направил руководителю следственного отдела по городу Миассу СУ СК РФ по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, выразившихся в неэффективном расходовании бюджетных средств, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

ФОТО: Прокуратура Челябинской области