Текслер поделился своим студенческим фото и обратился с пожеланиями к нынешним студентам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День российского студенчества (Татьянин день), 25 января, в своем аккаунте в социальных сетях поделился своей студенческой фотографией (26-летней давности) и обратился с пожеланиями к нынешним студентам.

На фотографии – выпускник института, 22-летний Алексей (родился 19 января 1973 года). Летом 1995 года он окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в металлургии», успешно защитил диплом и приехал к родным в Челябинск. Выпускник полон надежд и грандиозных планов на будущее.

«Сейчас мы понимаем, насколько это было непростое время. Но вспоминаю те годы с теплотой, ведь я был молод. Столько всего впереди. Уверен, что для многих студенчество - самое яркое время в жизни», - отмечает 49-летний губернатор.

В прошлом году Алексей Текслер делился своим фото в 19-летнем возрасте (1992 год). Себе молодому и всем студентам он тогда давал совет: «Иди вперед, познавай новое! Не бойся принимать трудные решения, чтобы не жалеть о том, что не сделал. Время летит слишком быстро. Нужно об этом помнить каждый день».

Ранее Алексей Текслер рассказывал, что он, будучи еще студентом третьего курса, вышел на работу. «Начиная с третьего курса я уже вышел на работу. Считаю, что это абсолютно правильно и полезно: после завершения университета вы сможете быстрее адаптироваться, вникнуть в рабочие процессы. В университете вы учитесь правильно получать, анализировать и использовать полученные знания. Учиться нужно постоянно, потому что время двигается вперед и хороший специалист обязательно должен соответствовать течению времени. Главное, чтобы вы были лучшим в своей отрасли», - делился своим опытом со студентами Алексей Текслер. Сам он, помимо Норильского института, учился еще и по программе развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 46-летнем возрасте он был назначен губернатором Челябинской области.

Нынешним студентам Алексей Текслер пожелал успешной учёбы, здоровых амбиций и упорства. «Вы крутые, у вас все получится», - обратился к студентам губернатор.