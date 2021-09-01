Алексей Текслер – студентам: Главное, чтобы вы любили то, чем вы занимаетесь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День знаний, первого сентября, встретился с первокурсниками Южно-Уральского государственного университета (высокобалльниками и победителями олимпиад), провел открытую лекцию. Встреча в таком формате прошла впервые.

Алексей Текслер рассказал о своей студенческой юности: «Помню, как я сам впервые пришел в университет. До сих пор вспоминаю дни своего студенчества с теплотой: университетских друзей, посещение занятий». Губернатор пожелал молодым, чтобы их студенческая жизнь была яркой и интересной.

По словам Алексея Текслера, он, будучи еще студентом третьего курса, вышел на работу. «Начиная с третьего курса я уже вышел на работу. Считаю, что это абсолютно правильно и полезно: после завершения университета вы сможете быстрее адаптироваться, вникнуть в рабочие процессы. В университете вы учитесь правильно получать, анализировать и использовать полученные знания. Учиться нужно постоянно, потому что время двигается вперед и хороший специалист обязательно должен соответствовать течению времени. Главное, чтобы вы были лучшим в своей отрасли», - рассказал Алексей Текслер.

Губернатор поделился своим мнением о том, что сегодня определяет успех страны и региона, отметил важность изучения современных технологий. По словам главы региона, задача нашей страны, нашего региона - стать лидером в разработке высоких технологий. IT. В топе самых востребованных направлений сейчас находятся искусственный интеллект и кибербезопасность. Те регионы, где образовательный компонент станет ведущим, получат серьезное технологическое преимущество.

«Наша общая задача - создавать условия для того, чтобы вы могли участвовать в этой технологической гонке, быть лидером,- подчеркнул Алексей Текслер. - ЮУрГУ – в фарватере этой работы, и буквально на днях университет одержал победу в конкурсе среди вузов страны по составлению программ бакалавриата и магистратуры по направлению «Искусственный интеллект». Мы договаривались, и я думаю, что это произойдет в ближайшее время, чтобы наши вузы стали одними из лидеров по направлению кибербезопасности».

Губернатор отметил, что уже сегодня запущен ряд инициатив, который позволит внедрить и развивать высокие технологии в нашей области. «Например, недавно было объявлено о запуске проекта межвузовского кампуса – это новая студенческая среда. Для нас это принципиальный проект, который позволит привлечь больше высокобалльников, чтобы они оставались и учились у нас, а также студентов из других регионов», - сказал Алексей Текслер.

Одновременно с этим, по мнению главы региона, необходимо улучшать качество городской среды, чтобы стереть существующую границу между столицей и областным центром, а также улучшать экологическую обстановку, обновлять общественный транспорт и инфраструктуру – создавать условия и новые возможности для жителей.

В Челябинской области активно развивается социальное пространство. «Создать качественную городскую среду – одна из задач, которые на сегодняшний день перед нами стоят», – подчеркнул Алексей Текслер. Это позволит остановить отток молодежи в столицу и другие крупнейшие города России. В 2021 году в Челябинске сделали две набережные: у Мегаполиса и за концертным залом им. Прокофьева. Планируется начать строительство экстрим-парка и крупного спортивного комплекса.

Идет работа в направлении улучшения экологии в Челябинске и области. Было подписано больше 50 соглашений с крупными промышленными предприятиями региона о снижении выбросов. «Мы видим это через модернизацию наших предприятий, что позволит сохранить объемы производства и рабочие места и, при этом, минимизировать или полностью исключить вредные выбросы», – отметил Текслер.

Современную городскую среду невозможно представить без современного общественного транспорта. Масштабное обновление трамвайного, троллейбусного и автобусного парка - еще одна важная задача. Предстоит достройка метро-трамвайной сети, которой город занимается уже больше 30 лет. Вместе с общественным транспортом будет обновляться и инфраструктура.

После завершения выступления главы региона первокурсники смогли задать Алексею Текслеру интересующие вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

Студентов интересовало, на каком этапе находится развитие жилых построек в городе, какова роль работников гуманитарной сферы в развитии региона, будет ли развиваться инфраструктура Челябинского бора и меняться экологическая ситуация, какие проекты развития существуют в других городах области (в частности, в Златоусте), какие культурно-развлекательные места появятся в Челябинске, планируется ли в регионе развитие ядерной энергетики, сколько понадобится времени на внедрение новой городской среды в областном центре.

По завершении встречи Алексей Текслер пожелал студентам: «Главное, чтобы вы любили то, чем вы занимаетесь. Это и позволит вам добиться успеха в карьере и в жизни. Удачи вам, ребята!». Подробности встречи губернатора с первокурсниками можно узнать в официальном телеграм-канале ЮУрГУ.