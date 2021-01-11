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Текслер попросил южноуральцев сообщать ему обо всех проблемах с уборкой снега

Текслер поручил главам обратить внимание на очистку внутридворовых проездов и тротуаров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам при очистке городов и районов от снега обратить особое внимание, помимо улиц, на внутридворовые проезды и тротуары.

«Состояние тротуаров, остановок общественного транспорта обычно попадают под самую большую критику от населения, когда много снега, - отметил Алексей Текслер на заседании оперативного штаба с руководителями отраслевых министерств и ведомств, главами. - Прошу обратить особое внимание, сосредоточиться на этом и дорожников, и управляющие компании в муниципалитетах».

В областном центре содержание улично-дорожной сети круглосуточно обеспечивают около 347 единиц дорожной техники и 320 дорожных рабочих, уже вывезено 44,5 тысячи тонн снега.

По словам главы Челябинска Натальи, утром были заторы на основных улицах областного центра. «Техника и сейчас продолжает работать. Тротуары убирают слабо, потому что сейчас сосредоточены на расчистке проезжей части», - пояснила мэр.

Также об организации работы по уборке снега в городах и районах области Алексею Текслеру доложили руководители Магнитогорска, Миасса, Сатки, Кусы.

Подводя итог совещания, Алексей Текслер поручил держать ситуацию со своевременной расчисткой дорог и тротуаров на контроле: «Первоочередная задача – привести все дороги и тротуары в нормальное состояние, зима только началась. Несмотря на то, что в ближайшие дни сильных осадков не прогнозируют, нужно быть готовыми к любым изменениям погоды».

Губернатор также поручил главам сделать выводы по итогам проведенной работы по уборке дорог. «Если увидите где-то замечания, чтобы на будущее они были исправлены», - поручил Алексей Текслер.

Напомним, на итоговой пресс-конференции Алексей Текслер рассказал, что в 2021 году власти Челябинской области обратят особое внимание на состояние тротуаров в городах, районах, малых поселениях и селах. Планируется ввести общественный контроль по этому направлению и ужесточить спрос с подрядчиков.