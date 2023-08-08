Текслер поручил ускорить работы по благоустройству набережной в селе Миасское

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал ход дорожных работ и оценил результаты программы «Формирование комфортной городской среды» в Красноармейском районе. Глава региона поручил ускорить работы по благоустройству набережной в Миасском сельском поселении.

В муниципалитете по проекту «Дорожный рывок» планируют отремонтировать пять участков региональных дорог. Алексей Текслер осмотрел один из объектов - отремонтированный участок дороги местного значения Миасское-Курейное, где капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполняется с опережением срока.

Общая протяженность участка, где развернулись работы, составляет 7,6 километра. В 2023 году планировалось отремонтировать 2,85 километра. Полностью ремонт должны были закончить только в следующем году на участке длиной 3,1 километра. Но, благодаря опережающему финансированию, работы идут с опережением графика, и подрядчик уже приступил к выполнению объемов 2024 года.

Реконструкцию планируют завершить к концу сентября 2023 года. Дорога станет асфальтированной, а на извилистых поворотах появятся специальные ограждения, что сделает ее более безопасной.

Всего до конца 2025 года в Красноармейском районе планируется реконструировать 17,5 километра дорог местного значения, уже в этом будет отремонтировано 6,7 километра.

«В этом году в Красноармейском районе работы ведут на пяти участках региональных дорог в рамках проекта «Дорожный рывок»: автодорога Лазурный – Дубровка (два участка), автодороги Миасское – Черкасово – Сычево, Миасское – Курейное», - уточнили в миндортранса региона. Также в рамках работ по содержанию в августе будет выполнено устройство верхнего слоя покрытия на автодороге Лазурный-Слава-Пашнино.

Напомним, в 2023 году по решению губернатора на муниципальные дороги был выделен дополнительно один миллиард рублей, в июле по решению главы региона семь муниципалитетов получили дополнительное финансирование на ремонт важных участков дорог. Всего в рамках проекта «Дорожный рывок» запланировано отремонтировать 710 километров автодорог (работы пройдут на 47 участках региональных трасс), том числе 300 километров - по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

После осмотра дороги Алексей Текслер проверил ход работ по строительству набережной в селе Миасском.

Создание нового общественного пространства в селе Миасское и его благоустройство - набережной реки Миасс - началось в 2023 году. Проект победил в голосовании жителей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь территории проектирования – 3,3 гектара. Стоимость проекта 78 миллионов 976 тысяч 630 рублей.

«Проект направлен на улучшение внешнего облика села и на создание максимально благоприятных и комфортных условий для проведения досуга детей и взрослых», - пояснили в администрации Миасского сельского поселения.

Проектом предусмотрено озеленение, укладка плиточного покрытия, установка пандусов, малых архитектурных форм. Первая очередь будет завершена к 20 августа 2023 года.

В 2024 году планируется к реализации следующий этап, который будет включать в себя: строительство площадки для занятий спортом, детской площадки для отдыха, обустройство тротуара, озеленение, установка наружного освещения, малых архитектурных форм.

Алексей Текслер поручил завершить все работы ко Дню рождения села Миасское – к первому августа 2024 года.

«Объект будет центром притяжения, ничего подобного в Миасском нет сегодня, - отметил губернатор. - Это полноценная набережная, где можно будет просто проводить время, а также различные мероприятия, учитывая наличие сцены. Объект очень важный. Буду лично курировать проект».

В настоящее время работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ведутся на 106 общественных и 96 дворовых территориях во всех 43 муниципальных образованиях региона.