Семь муниципалитетов Челябинской области получат дополнительные средства на дороги

Семь муниципалитетов Челябинской области получат дополнительное финансирование на ремонт важных участков дорог. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

«По графику «Дорожного рывка» идём с опережением. Вижу, что можем сделать ещё больше. Поэтому добавим средства еще семи муниципалитетам на ремонт важных участков», - рассказал Алексей Текслер в своем Telegram-канале. Дополнительное финансирование получат Агаповский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Октябрьский и Увельский районы, а также Озерск. В городе назрел ремонт ряда дорог, подчеркнул глава региона.

«Удалось привлечь около 36 миллионов рублей, средства значительные. Нас поддержал губернатор Алексей Леонидович Текслер», - написал на своей странице в соцсетях глава Озерска Евгений Щербаков.

Дороги для ремонта выберут сами жители. вое мнение о том, какой проект по ремонту автомобильной дороги следует реализовать в первую очередь.

По словам мэра, на днях будут подведены итоги опроса по поддержке проектов ремонта городских автодорог, специалисты управления капитального строительства составят график проведения ремонтных работ и заключат контракты.

На карте обозначены участки ремонта (красным цветом – что уже отремонтировано, синим – что будет сделано).

Ранее глава региона принимал о выделении дополнительного финансирования 14 городам и районам. Деньги поступили в те муниципалитеты, откуда поступили наибольшее число обращений жителей и где была готова проектная документация.

«Думаю, все жители области видят изменения. Но есть ещё, чем заниматься. Сезон в разгаре, не расслабляемся», - отметил губернатор.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал «Дорожный рывок», выступая с обращением к Законодательному собранию области. «Мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими в 2,5-3 раза, - отметил Алексей Текслер и заверил. - В целом в этом году Челябинскую область ждет большой “дорожный рывок”».

В 2023 году по решению губернатора на муниципальные дороги был выделен дополнительно один миллиард рублей, который будет направлен на значимые объекты Челябинской области.

«По Челябинску в этом году в рамках проекта «Дорожный рывок» нами запланировано обустройство более 600 тысяч квадратных метров улично-дорожного полотна во всех районах города. Это тот минимальный ключевой показатель, к которому мы стремимся», - рассказывал председатель Комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.