07.07.2023
Семь муниципалитетов Челябинской области получат дополнительные средства на дороги
07.07.2023
В Южноуральске появилась редкая икона Божией Матери
07.07.2023
В Челябинске автобус №2 с десятого июля будет выходить на маршрут из Чурилово раньше, чем сейчас: в 05.40, а не в 05.55.
07.07.2023
Китайские студенты закончили погружение в мир русской музыки в Магнитогорской консерватории
07.07.2023
В Челябинске закроют движение по улице Косарева
07.07.2023
Челябинские троллейбусы продолжат следовать по измененным маршрутам
Семь муниципалитетов Челябинской области получат дополнительные средства на дороги
05.07.2023
Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты
03.07.2023
Челябинск продолжает свой дорожный рывок
03.07.2023
В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»
30.06.2023
Улицу Тимирязева в Челябинске отремонтируют за 43,4 миллиона рублей
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023