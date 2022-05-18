Текслер предупредил всех глав муниципалитетов Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил всех глав муниципальных образований о недопустимости срыва сроков строительства социальных объектов.

Соответствующее предупреждение глава региона разместил в своем официальном телеграм-канале по итогам визита в Копейский городской округ.

Накануне, 17 мая, губернатор побывал в Копейске и оценил ход строительства двух детских садов. Оба объекта должны были сдать еще в прошлом году, но и сейчас темпы их возведения категорически не устроили главу региона.

«Вчера в Копейске на строительстве детского сада был жесткий разговор с подрядчиком. Низкие темпы, рабочих на объекте явно недостаточно. Предупредил строителей: либо усиливаются и нагоняют темпы, либо придется прощаться», - отметил Алексей Текслер.

В текущем году в области планируется построить 13 новых детских садов, серьезные планы и на будущий год. «Каждый детский сад, каждое новое место для ребенка очень нужно, его ждут родители. Все планы по новым объектам сохраняем, несмотря на нынешние сложности», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер предупредил всех глав и подрядчиков, что не допустит срыва сроков строительства социальных объектов в регионе и будет жестко контролировать этот вопрос.

«Стройка с опережением графика приветствуется. Срыв и задержки недопустимы. Это касается не только детских садов, но и всех социальных объектов», - предупредил губернатор.