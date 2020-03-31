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Текслер: Ситуация в Кизиле, где у врача скорой подозревают коронавирус, на контроле

Общество
Сегодня, 19:43
Автор: 
Олеся Денисова

Жители Кизильского района (Челябинская область) не будут испытывать проблем с получением медицинской помощи, несмотря на уход нескольких работников скорой на больничный в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

Напомним, у сотрудника скорой помощи Кизила был получен положительный результат теста на коронавирус. Женщина с нарушением правил брала анализ у жителя, прилетевшего из ОАЭ.

Как уточнили в минздраве области, у сотрудников скорой есть все средства индивидуальной защита, проведен инструктаж по работе с прилетающими из-за рубежа граждан. Фельдшер рассказала, что снимала защитные очки, при заполнении направления. Об этом она не поставила в известность администрацию больницы после приезда с вызова.

В настоящее время сотрудник скорой изолирована в инфекционное отделение, находится под присмотром врачей.

Все контактировавшие с заболевшей сотрудники скорой помощи  и водители также изолированы. У всех взяты анализы. Всем выданы противовирусные препараты. Ни у заболевшей, ни у контактировавшей с ней симптомы заболевания отсутствуют. Два раза в день им звонит сотрудник больницы и узнает о самочувствии коллег.

Губернатор Алексей Текслер распорядился направить в район сотрудников регионального Минздрава для урегулирования всех нюансов. «Ситуация на контроле, дальнейшее информирование ожидается», - уточнил глава региона.

Как пояснила первый замгубернатора Ирина Гехт, произошедший инцидент не создаст проблем с оказанием скорой помощи жителям Кизильского района. Сформированы новые бригады скорой медпомощи из фельдшеров с неотложной помощи, фельдшеров с приема и фельдшеров из ФАПа.

«Усилено оказание неотложной помощи, чтобы разгрузить скорую, – уточнила Ирина Гехт. - Поликлиника работает в режиме карантина, приостановлена диспансеризация и профосмотры, плановые приемы. Организованы выездные формы оказания медицинской помощи». Также в районе появилось четыре дополнительных пункта по оказанию неотложной помощи.

Администрация Кизильского района попросила жителей не создавать панику и на время карантина не обращаться в поликлинику, а вызывать докторов на дом. «Для этого сформированы выездные группы. В помощь ЦРБ выделены дополнительно три автомобиля», - уточнили в администрации.

«В период повышенной готовности все бригады СМП выезжают на вызовы, осмотр и взятие анализов на коронавирус, согласно чётким алгоритмам работы и приказам, в полном обеспечении средствами индивидуальной защиты. Диспетчер заранее сообщает, куда направляется бригада и что за больной их ожидает», - заверяют в минздраве.

Ирина Гехт напомнила, что губернатор намерен оказать помощь медицинским работникам в нынешних непростых условиях работы и призвала южноуральцев также поддержать врачей и медперсонал.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
коронавирус
Министерство здравоохранения Челябинской области
Кизильский район
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