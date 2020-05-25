Текслер: Социальная дистанция, масочный режим, санэпид требования по-прежнему обязательны для всех

Режим повышенной готовности в Челябинской области пока будет сохранен, отменена лишь малая часть действовавших ограничений.

Об этом предупреждает губернатор Алексей Текслер.

«Вирус по-прежнему опасен, - подчеркивает глава региона. - Социальная дистанция, масочный режим, санитарно-эпидемиологические требования – они по-прежнему обязательны для всех – для жителей, для предприятий и организаций, для тех, кто уже работает и тех, кто к работе возвращается».

Напомним, режим повышенной готовности был объявлен в Челябинской области 18 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Впоследствии он дважды продлевался и пока действует по 31 мая.

Накануне, 24 мая, Алексей Текслер объявил о первом этапе смягчения режима ограничений. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства области.

Разрешены прогулки «на улице в составе семьи или не более двух человек вместе при условии соблюдения социального дистанцирования (исключая посещение мест массового пребывания людей), занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий членов одной семьи или не более двух человек при условии соблюдения социального дистанцирования», говорится в документе.

Были открыты все парки и скверы. При этом обязательный масочный режим не отменен.

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