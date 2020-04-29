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В Челябинской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлен по 11 мая

Общество
Сегодня, 16:30
Автор: 
Олеся Денисова

Режим повышенной готовности в Челябинской области, введенный в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, будет продлен по 11 мая включительно. На этот же срок продлен режим нерабочих дней в целом по стране.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 29 апреля.

Напомним, президент Владимир Путин 28 апреля в рамках совещания с руководителями субъектов РФ объявил о продлении режима нерабочих дней в Российской Федерации по 11 мая включительно с сохранение на эти дни заработной платы.

«Мы также продляем период самоизоляции до 11 мая, - сообщил Алексей Текслер. - Наш приоритет - сохранения здоровья жителей».

Глава региона отметил, что на сегодня в регионе сохраняется опасность дальнейшего распространения инфекции. Об это свидетельствует и статистика. Так, за прошедшие сутки число случаев коронавируса в регионе выросло до 499. Массовые очаги отмечены в Златоусте, Магнитогорске.

«Мы не можем ставить под угрозу жизни наших граждан. Нам нужна сейчас особенная собранность и ответственность. Сейчас говорить о смягчении режима рано», - считает Алексей Текслер.

Губернатор провел совещание с главным санитарным врачом области. Ситуация с распространением коронавируса в регионе остается напряженная. «Половина заболевших не имеет симптомов, а значит может заражать других», - подчеркивает существующую опасность глава региона.

На сегодня жителей расширения охвата тестирования позволяет выявлять большое число заболевших. Проводится 2600 тестирований в сутки, без учета массовых КТ.

Губернатор отметил, что в настоящий момент власти рассматривают варианты смягчения режима. Выход будет поэтапный и только после майских праздников и если позволит эпидемиологическая ситуация.

Напомним, с 18 марта в регионе введен режим повышенной готовности, затем власти продлили его действие по 30 апреля. Жителям запрещено без острой необходимости покидать свои дома. Можно добираться на работу, в магазин, в аптеку. Раз в неделю разрешено отправиться на свои дачные участки.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
коронавирус
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