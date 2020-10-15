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Текслер: У нас нет никаких планов по переводу школьников и студентов на дистант

Общество
Сегодня, 21:47
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Автор: 
Любовь Юрина

Образовательные учреждения Челябинской области не планируется переводить на дистанционный режим обучения.

Свою однозначную позицию по этому вопросу еще раз обозначил губернатор Алексей Текслер на заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ в регионе.

«У нас нет никаких планов по переводу школьников и студентов на дистант», - отметил Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что в ряде муниципалитетов закрывают классы и даже полностью школы на карантин в зависимости от эпидемиологической ситуации. Решения принимаются по согласованию с министерством образования и Роспотребнадзором. «Тем не менее, планов перевода на дистант не было и нет», подчеркнул Алексей Текслер.

Как отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, все образовательные учреждения области осуществляют образовательный процесс с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований.

По словам Ирины Альфредовны, в настоящее время всплеска заболеваемости среди обучающихся нет, эпидпорог не превышен. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю при общем росте числа случаев ОРВИ (на 11%) количество заболевших среди школьников сократилось (на 10%).

Большая часть образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, работает в обычном режиме.

На карантин по ОРВИ полностью закрыто семь образовательных организаций, что составляет 0,3% от общего числа образовательных организаций. Это три школы, три детских сада и один техникум.

Кром того, в 107 образовательных организациях на карантин закрыты отдельные классы/группы, что составляет 4,5% от совокупного количества организаций. На карантин отправлено в общей сложности 0,9% от общего количества обучающихся.

Вместе с тем растет заболеваемость педагогов и обслуживающего персонала, в том числе работников пищеблоков. По данным Роспотребнадзора, с начала учебного года коронавирус подтвержден у 203 учителей.

В этих случаях образовательные организации, как самостоятельные юридические лица, принимают решение об изменении сроков проведения каникул (по согласованию с минобрнауки) или о переходе на смешанную форму обучения, уточнила Ирина Гехт. Раньше срока на каникулы ушли лишь 0,5% от общего количества образовательных организаций, смешанную форму обучения ввели 10,7% школ.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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