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В Челябинской области ковид подтвержден у более 200 педагогов

Общество
Сегодня, 19:05
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области начала нового учебного года коронавирусная инфекция Covid-19 выявлен у более 200 сотрудников общеобразовательных учебных заведений и порядка 200 школьников.

Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Текслер.

«С первого сентября в школах коронавирус подтвержден у 191 школьника и 203 педагогов. Кроме того, при обследовании установлено 42 контактных», - сообщил Анатолий Семенов.

По его словам, картина заболеваемости у школьников и педагогов диаметрально противоположная. «Среди заболевших школьников у 7% выявлена пневмония, у 42% - признаки ОРВИ, еще 51% - бессимптомные, - констатировал глава регионального Роспотребнадзора. - У сотрудников школ пневмонии подтверждены у 73%, ОРВИ – у 23% и бессимптомные – 4%».

Как отметил министр образования и науки области Александр Кузнецов, на сегодня в области нет ни одного класса, закрытого на карантин по коронавирусной инфекции. Для минимизации контактов и рисков распространении инфекций в школах введены плавающие и каскадные графики, маршрутизация потоков учащихся, раздельное питание в столовых и так далее, чтобы минимизировать контакты и риски заразиться ковидом».

На карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) закрыто семь образовательных учреждений, в том числе три школы (две в Копейске и одна в Кизильском районе), три детских сада (в Нагайбакском, Чесменском и негосударственный детсад в Сосновском районах) и один горно-строительный техникум в Коркинском районе. Кроме того, отправлены на карантин отдельные классы или группы в 109 образовательных учреждениях области.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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