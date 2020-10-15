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В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ среди взрослых превысил эпидпорог в три раза

Общество
Сегодня, 18:04
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысил эпидемический порог на 66%, в том числе среди взрослого населения в три раза.

Об этом сообщил руководитель Челябинского регионального управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Текслер 15 октября.

«В настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как неэпидемическая, - сообщил Семенов. - В области регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ в течение последних четырех недель. За прошедшую неделю зарегистрировано 40 тысяч 915 случаев ОРВИ (124 на 10 тысяч населения), что выше уровня предшествующей ей недели на 11%». При этом число заболевших среди школьников сократилось на 10%, среди взрослых выросло.

«Уровень заболеваемости ОРВИ по области выше эпидемического порога на 66%», - констатировал Анатолий Семенов. В том числе среди взрослого населения эпидпорог превышен в три раза, среди школьников – на 12%.

При этом среди детей от 3 до 6 лет уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 49%, среди детей до трех лет – на 35%.

На сегодняшний день среди населения циркулирует не только коронавирус, но и другие возбудители инфекционных заболеваний (риновирус, парагрипп). Случаи гриппа в области пока не зафиксированы.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
ОРВИ
Анатолий Семенов
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