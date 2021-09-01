Текслер – властям Еманжелинского района: Ускоряйтесь!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, посетивший Еманжелинский район с рабочим визитом, посоветовал местным властям ускориться в решении ряда вопросов.

Алексей Текслер оценил ход строительства дома для переселенцев из ветхо-аварийного жилья и детей-сирот, ситуацию в здравоохранении, ЖКХ и на дорогах.

В этом году администрация района заключила с ЮУ КЖСИ три муниципальных контракта на приобретение 59 благоустроенных квартир (с чистовой отделкой).

Как сообщает пресс-служба ЮУ КЖСИ, новый пятиэтажный дом запланирован на 60 квартир, из них 11 предназначены для детей-сирот, остальные - для граждан, расселяемых из аварийного жилфонда.

Застройщик заверил, что возведение дома завершится уже в декабре 2021 года и до конца месяца все квартиры будут переданы жильцам. Новое жилье получат 120 жителей из десяти аварийных домов и 11 детей-сирот.

В ЮУ КЖСИ отмечают, на данный момент строительство идет согласно графику, возводится третий этаж, параллельно ведутся сантехнические и электромонтажные работы. Чистовая отделка будет включать в себя установленную сантехнику и электрическую плиту, обои, линолеум, натяжные потолки, металлическую входную дверь и межкомнатные двери.

«Если активно работать, то успеть в срок можно. Но о благоустройстве нужно помнить. Сейчас строится только третий этаж, а завтра сентябрь. Ускоряйтесь», - поручил Алексей Текслер главе Еманжелинского района Евгению Светлову и генеральному директору ЮУ КЖСИ Владимиру Атаманченко.

В ЮУ КЖСИ заверяют, благоустройство территории также будет подготовлено в срок. «Будут заасфальтированы подходы и проезды к дому, появятся площадки для занятий спортом, для игр детей и для отдыха взрослых», - уточнил Владимир Атаманченко.

Ускориться властям Еманжелинского района придется и в решении вопросов водоснабжения и капитальных ремонтов. Об этом шла речь на встрече Алексея Текслера с главой района Евгением Светловым.

«Ваша задача – ускорить подготовку проектно-сметной документации, чтобы в следующем году закрыть все вопросы по водоснабжению в Еманжелинске», - поручил главе Алексей Текслер.

В администрации района отмечают, что губернатор поручил проработать вопрос выделения району дополнительного финансирования на решение вопросов водоснабжения - строительство накопительных емкостей и ремонт сосновского водовода. «Теперь планы 2023-2024 годов мы сможем реализовать досрочно», - отметил Евгений Светлов.

Району также будут выделены дополнительные средства на ремонт дорог. «Будут выделены дополнительные деньги на завершение работ по улице Чкалова», - рассказал губернатор.

Кроме того, область поможет муниципалитету с приобретением музыкальных инструментов для детской школы искусств №3. В ДШИ капитально отремонтировали кровлю здания в рамках нацпроекта «Культура». «Ремонт хороший, - оценил губернатор. - Дайте список инструментов, какие необходимы школе. Обязательно вам поможем».

Раньше срока будет отремонтирована городская больница Еманжелинска. «Есть возможность сдвинуть сроки и по программе капремонтов первичного звена здравоохранения, куда вошла городская больница Еманжелинска», - порадовал главу Алексей Текслер.

ФОТО: пресс-служба правительства Челябинской области