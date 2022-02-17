Телевизоры в домах южноуральцах могут «засбоить» из-за «проделок» Солнца

С 22-го февраля в небе над Челябинской областью начинается весенняя солнечная интерференция. Это космическое явление может влиять на телесигналы спутников связи.

Солнце излучает энергию как в виде света, так и в виде радиоволн. Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. В какой-то момент Солнце оказывается ровно позади спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией. В это время сигналы спутника глушатся более мощными сигналами Солнца. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и приемной земной станцией длится несколько минут в сутки. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

В регионе кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до восьмого марта - с 11.37 до 12.23. Продолжительность помех в каждом случае может составлять от нескольких секунд до 17-ти минут.

Как отмечают в администрации Челябинска, цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции. В пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием сигнала с резервного спутника.

При этом не все приемное оборудование телезрителей способно быстро «поймать» восстановившийся сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замиранию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки». Если качество изображения не приходит в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Для этого нужно на минуту выключить телевизор и приставку из розетки и включить заново. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов, что позволит восстановить прием.

График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм в Челябинской области публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид». Приложение бесплатно для пользователей. Скачать его можно в App Store или Play Market.