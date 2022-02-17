17.02.2022
Челябинских школьников научат разделять мусор
17.02.2022
Телевизоры в домах южноуральцах могут «засбоить» из-за «проделок» Солнца
17.02.2022
Новый курс «Лицея» открывает выпускникам доступ к академическим знаниям по обществознанию
17.02.2022
За сутки заболело ковидом 4,2 тысячи южноуральцев, умерло 20
17.02.2022
Сталь, рожденную на ММК, используют в международном проекте по изучению элементарных частиц
17.02.2022
Южноуральская молодежь заинтересовалась ипотекой
Телевизоры в домах южноуральцах могут «засбоить» из-за «проделок» Солнца
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022