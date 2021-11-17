Темп вакцинации от ковида в Челябинской области чуть снизился

В Челябинской области чуть снизились темпы вакцинации от коронавирусной инфекции, но власти надеются, что это временное явление.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«На сегодняшний день вакцинировано против ковида один миллион 322 тысячи 892 человека, что составляет 49% от взрослого населения. Повторно вакцинировано 109 тысяч 900 жителей», - рассказал глава регионального минздрава.

В понедельник, 15 ноября, было привито 10 тысяч 651 человек. «Количество вакцинируемых за сутки незначительно снизилось. Это может быть связано с погодными условиями. Надеемся, что в ближайшее время достигнет индикатива, который был на прошлой неделе», - отметил Юрий Семенов. На прошлой неделе за сутки вакцинировали по 18-20 тысяч человек, в отдельные дни 12-15 тысяч.

Ранее министр отмечал, если в области за сутки будут прививать по 20-25 тысяч человек, то к середине декабря удастся достичь тех показателей, которые необходимы для формирования коллективного иммунитета.

На сегодняшний день в области в наличии более 160 тысяч доз вакцины. «Вакцина есть вся, поэтому прививать продолжаем», - подчеркнул министр.

Юрий Семенов также рассказал, что в области продолжают работать все пункты вакцинации, в том числе и два самых крупных в Челябинске и Магнитогорске.

Мега-пункт в «Юности» со следующей недели сменит место базирования. Причина переезда – проведение в «Юности» первенства России по боксу. «Большой пункт вакцинации в Челябинске обязательно останется, просто мы поменяем локацию», - заверил министр.