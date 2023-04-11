Территорию «Зигальги» теперь будут патрулировать два раза в сутки

Территорию национального парка «Зигальга» (Челябинская область) теперь будут патрулировать два раза в сутки – утром и вечером.

Решение перевести службу охраны нацпарка на усиленный график работы принято в связи с введением в Катав-Ивановском районе особого противопожарного режима.

«Главная цель патрулей – вовремя заметить возгорание и подъем дыма. В выполнении этой задачи задействованы и люди, и техника, в том числе беспилотные летательные аппараты, которые наблюдают за обстановкой сверху», - рассказали в НП «Зигальга».

Оснащенные тепловизорами беспилотники отлично показали себя прошлым летом.

«С их помощью было обнаружено несколько горячих во всех смыслах точек на сопредельных с Зигальгой территориях», - отметили в нацпарке.