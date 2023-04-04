На территории Катав-Ивановского района ввели особый противопожарный режим

На территории Катав-Ивановского района (Челябинская область) введен особый противопожарный режим. Он действует с третьего апреля до особого распоряжения, сообщает районная администрация.

В выходные на территории района произошли два пожара. В Катав-Ивановске его локализовали в тот же день - в воскресенье, второго апреля, в Юрюзани бороться с огнем пришлось подольше.

Сообщение о возгорании на территории Юрюзанского участкового лесничества поступило в ГУ лесами от МЧС России по Челябинской области в 12:55 второго апреля. Распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. В 14 часов приступили к тушению. Оно было осложнено рельефом местности - горные склоны. В 19:30 распространение огня было остановлено (на тот момент площадь возгорания - 9,4 га). В течение всей ночи на месте возгорания дежурили бригады лесопожарных станций, а утром третьего апреля продолжили тушение, были задействованы дополнительные силы и средства.

Как сообщили в ГУ лесами, информация о ликвидации пожара передана в 20:55 третьего апреля. Огонь охватил площадь 24,6 гектара.

В администрации напомнили, на период действия особого противопожарного режима гражданам запрещено посещать леса (кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов).

Запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельхозназначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Кроме того, запрещено сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог.

Напомним, пожароопасный сезон на большей части территории Челябинской области начался первого апреля, в горнозаводской зоне – с 20 апреля.

В ГУ лесами сообщили, на сегодня уже ликвидировано 14 пожаров на общей площади 114,55 гектара.

Пожары произошли на территории Аргаяшского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Кунашакского, Миасского, Октябрьского, Пластовского, Саткинского и Шершневского лесничеств.

В настоящий момент происходит тушение одного пожара в Красноармейском лесничестве.

Угрозы населённым пунктам нет.

По данным ГУ МЧС области, уже зафиксирован 101 выезд на ландшафтные пожары, общая площадь которых составила более 80 гектар. Все случаи возгораний – результат небрежного отношения человека.

Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности, в результате которых происходят природные пожары:

– на граждан в размере до 15 тысяч рублей;

– на должностных лиц – до 30 тысяч рублей;

– на юридических лиц - до 400 тысяч рублей.