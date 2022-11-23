Трамваи в Ленинском районе Челябинска возвращаются на свои маршруты

В Челябинске трамваи №12, №18 и №22 с четверга, 24 ноября, будут ходить в обычном режиме.

На привычные маршруты городской электротранспорт возвращается в связи с окончанием капитального ремонта трамвайных путей по улицам Новороссийской и Дзержинского в Ленинском районе.

Как отмечает «ЧелябГЭТ» в своем телеграм-канале, посадка пассажиров на конечной остановке «Улица Чистопольская» будет временно осуществляться на площадке для высадки - до окончания работ по благоустройству.

Напомним, ранее сообщалось, что движение трамваев в Ленинском районе будет полностью восстановлено лишь к утру 28 ноября (изначально планировалось запустить электротранспорт раньше, но случился срыв поставки материалов).

На время ремонта в Ленинском районе работали компенсационные автобусные маршруты и трамвай-челнок. Тем не менее, местные жители испытывали множество неудобств, о чем неоднократно писали в социальных сетях.

На улице Новороссийской трамвайные пути ремонтировали на участке от улицы Машиностроителей до завода металлоконструкций, в порядок привели и кольцо на Чистопольской. Субподрядчиком являлся ООО «Строй-Сервис».

Капремонт трамвайных путей по Дзержинского велся на участке от Гагарина до Многостаночников. Здесь работал подрядчик ООО «ЧелябГЭТ».