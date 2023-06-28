28.06.2023
В Челябинскую область прибыли породистые «пятачки» из Ирландии
28.06.2023
В Миассе стартовал новый социальный проект для юных горожан
28.06.2023
Трамвайные пути ремонтируют в пяти районах Челябинска
28.06.2023
В Аргаяшском районе ведется борьба с торфяным пожаром
28.06.2023
Военный комиссар Озерска задержан по подозрению во взяточничестве
28.06.2023
«ММК-Информсервис» проведет интенсив по веб-разработке
Трамвайные пути ремонтируют в пяти районах Челябинска
23.06.2023
На улице Российской в Челябинске демонтировали более 140 метров рельсов
23.06.2023
Ремонт путей в Металлургическом районе повлияет на движение трамваев
20.06.2023
В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев
26.05.2023
На трех улицах Челябинска кипит работа по капремонту трамвайных путей
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023