Трамвайные пути ремонтируют в пяти районах Челябинска: Центральном, Советском, Ленинском, Калининском и Металлургическом.

О том, какие работы ведутся сегодня на участках ремонта, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

В Центральном районе на участке улицы Российской от Карла Маркса до Труда подрядчик укладывает рельсошпальную решетку; на участке улицы Труда от Свердловского проспекта до Красной ведется укладка рельсошпальной решетки; на пересечении Свердловского проспекта и Коммуны – укладка балластного слоя.

В Советском районе, на стрелочном переводе кольца у завода имени Колющенко, подрядчик осуществляет замену стрелочного перевода.

В Ленинском районе на участке улицы Машиностроителей от Масленникова до Новороссийской идет установка бордюров, укладка плитки на переходе.

В Калининском районе на участке проспекта Победы между улицами Кирова и Болейко, ведется установка бордюров.

В Металлургическом районе на Шоссе Металлургов работа ведется на двух участках - между улицами Черкасской и Жукова (осуществляется демонтаж верхнего строения пути) и между улицами Жукова и Монтажников (предсварочный контроль стыковых соединений).