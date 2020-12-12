Транспортная прокуратура проверит нарушение социальной дистанции пассажирами в аэропорту Челябинска

Уральской транспортной прокуратурой проводится проверка информации о массовом скоплении людей в аэропорту Челябинска. Социальная дистанция не соблюдается, интроскопы работниками служб авиационной безопасности не используются.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что появилась информация о скоплении более 200 пассажиров в аэропорту имени Курчатова. Люди были в медицинских масках, но социальную дистанцию в полтора метра никто из них не соблюдал.

Также представители надзорного ведомства рассказали, что, по предварительной информации, при досмотре пассажиров входные «рамки» и интроскопы работниками служб авиационной безопасности не используются.

В случае выявления фактов бездействия сотрудникам и руководству аэропорта Челябинска будет дана жесткая правовая оценка.

Напомним, что еще в сентябре челябинское региональное отделение Общероссийского народного фронта заявило, что в аэропорту Челябинска не соблюдаются масочный режим, социальная дистанция в очереди на регистрацию, при досмотре и в перронных автобусах, курсирующих между бортом и терминалом. Входящим в здание не измеряют температуру тепловизорами.

Напомним, что режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, действует до 27 декабря 2020 года.

Он предполагает ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.

В соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.