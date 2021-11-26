Транспортная реформа: передвигаться по челябинским проспектам скоро станет легче

В Челябинске на четырех проблемных перекрестках меняют схему дорожного движения.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, это два перекрестка на проспекте Победы – с улицами Косарева и Чичерина и два на Свердловском проспекте – с улицами Карла Либкнехта и Сони Кривой.

Схему движения изменили здесь в рамках реализации транспортной реформы общественного транспорта Челябинской агломерации в 2021-2024 годах - с целью ликвидации очагов аварийности, с учётом проведенного мониторинга транспортных потоков на данных перекрестках.

В рамках заключенного контракта подрядчик комитета дорожного хозяйства выполняет работы по оптимизации организации дорожного движения и светофорного регулирования в части установки дополнительных секций светофоров и изменения дорожных знаков над проезжей частью 5.15.2 «Движение по полосам».

«Данные изменения позволят снизить число конфликтных точек по типу пересечения, обеспечить бесконфликтное выполнение маневра левого поворота, снизить задержки транспорта, увеличить пропускную способность общественного транспорта и оптимизировать движение в целом», - сообщили сегодня, 26-го ноября, в КДХ Челябинска.

Работы будут завершены до середины декабря текущего года.

Городские власти призывают участников дорожного движения быть внимательными и учитывать изменения при планировании своих маршрутов.