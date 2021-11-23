Травматизму нет! Как снизить количество инцидентов на горнодобывающем предприятии

В суровых условиях горнодобывающего предприятия существует множество потенциальных опасностей, которые могут привести к неприятным последствиям, если их не контролировать. Современные системы промышленной безопасности, так или иначе, способны застраховать от большинства рисков. Однако в случае контроля за перемещением горнодобывающего оборудования и сотрудников до недавнего времени в России не существовало решения, которое могло бы гарантировать предотвращение столкновений. Революционной разработкой, которая помогла защитить горнодобывающие компании от несчастных случаев на транспорте, стала система предотвращения столкновения от компании РеалТрак.

Фактически, несмотря на заявленное наличие функции подавления столкновений, не все системы на практике могут это обеспечить. Эффективное предотвращение наездов транспортных средств на людей возможно, если система работает по двум направлениям контроля – «транспорт-транспорт» и «транспорт-работник» - и может функционировать в автономном режиме, без необходимости регулярного подключения к серверу или среде передачи данных.

Как работает система предотвращения столкновений?

Принцип управления двумя направлениями контроля реализован в продукте Антинаезд, что даёт ей многочисленные возможности для автономной работы на различных типах устройств и в различных условиях эксплуатации.

Изделие включает в себя антенны, которые при установке на оборудование определяют направление и расстояние, на котором находятся контролируемые объекты. При этом на мобильном устройстве устанавливается блок управления, который выполняет необходимые расчёты и интегрируется с бортовыми системами горных машин. Взаимодействие агрегата со штатными системами позволяет своевременно активировать световые и звуковые сигналы на транспорте, предупреждая об опасности.

Горнорабочему выдаются личные метки, которые встраиваются в фонарик горнорабочего или другие портативные устройства, прикреплённые к шлему или одежде. Информация о расположении меток в зоне действия антенны становится известна операторам-водителям техники. А в случае опасного приближения на трекерах загорается светодиод и возникает вибрация, сигнализирующая рабочему о приближении машин. Таким образом, система контроля сотрудников позволяет избежать травматизма шахтёра.

В кабине водителя тоже установлен дисплей, отображающий информацию о ситуации вокруг на расстоянии до 50 метров. На экране графически отображаются три главные зоны контроля, разделённые по уровню риска:

«Предупреждение»; «Опасность»; «Тревога».

Зональные дисплеи и визуализация положения других объектов позволяют водителю избегать опасных столкновений, своевременно корректировать своё движение и правильно реагировать в надвигающейся аварийной ситуации.