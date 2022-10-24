Учеников первого ресурсного класса челябинской школы-интерната посвятили в первоклассники

В школе-интернате спортивного профиля г. Челябинска в минувшую пятницу, 21 октября, состоялось посвящение в первоклассники, среди которых – ученики ресурсного 1 «В» класса, ребята с особыми возможностями здоровья. Чтобы директор надел в этот день на первоклашек заветные ленточки, была проделана огромная работа.

Всего пока в единственном ресурсном классе школы-интерната спортивного профиля с сентября этого года обучается четыре ребенка с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). Сам класс разделен на зоны для индивидуальных занятий, где тьюторы отрабатывают с детьми прописанную персонально под каждого образовательную программу. Ее составляет специально обученный педагог – учитель ресурсного класса, который проводит также общие уроки. Первоначальна задача – наладить контакт между ребенком и тьютором. Дальше, когда ученики становятся самостоятельнее, начинают работать по парам. Наставники все равно находятся рядом, наблюдая за сильными и слабыми сторонами учеников.

«Чтобы обычные ребята и дети с ОВЗ больше друг с другом общались, они могут вместе провести время в комнате сенсорной разгрузки: покачаться на качелях, попрыгать на батуте и поиграть в игры. Для родителей и ребят всех первых классов запланированы совместные туристические походы, соревнования, посещение театров и другие форматы. Они пройдут при поддержке гранта губернатора региона. Важно «зацепить» интересы всех, чтобы каждый проявил себя и вне школы, чтобы сложились дружественные связи между семьями. Эффект совместно прожитых эмоций крайне важен!» – рассказала председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце», эксперт по инклюзивному образованию Елизавета Кириллова.

Однако перед проведением совместных мероприятий необходима предварительная подготовка. Для учеников 1 «А» и «Б» классов педагоги школы проводили уроки доброты, на которых рассказывали об особенностях первоклашек из ресурсного класса, об их сильных и слабых сторонах. Также на родительских собраниях мамы особых ребят открыто говорили с родителями детей классов «нормы» о своих детях.

«Инклюзивные проекты – это про честное общение. Привести особого ребенка и в школу и сделать вид, что он обычный- путь в никуда. При том, что общение обычных детей с особыми – это хороший источник формирования эмоционального интеллекта, который нужен успешным людям в любой сфере жизни. До ребят доносят мысль – тот, кто помогает слабому, становится сам сильнее. Я уверена, за инклюзией – будущее», – подчеркнула Елизавета Кириллова.

При обучении учеников ресурсного класса специалисты прорабатывают и нежелательно поведение. Такое часто бывает, когда ребенок говорит не так хорошо, как обычные дети. И тогда функцию коммуникации на себя берет поведение. Она не всегда социально приемлемо, а вот, чтобы научить особого ребенка альтернативному поведению нужны знания время. Постепенно при основательной проработке данной проблемы ребята могут выходить на учебу в обычные классы. Решение об этом принимается на заседании совета по инклюзии, и педагогов начальных классов информируют, какие формы нежелательного поведения могут возникать и что в таких ситуациях действовать педагогам и детям.

«Педагоги должны быть вооружены знаниями, чтобы не чувствовать растерянности и процесс шел динамично. Когда дети с ОВЗ выходят на уроки класса «нормы» – не значит, что все особые ребята начнут осваивать программу «нормы». У нас задача – инклюзия, нам важно, чтобы их окружали обычные дети. Ребята будут выходить на те уроки, которые будут им доступны в силу уровня развития. Кто-то – только на музыку и физкультуру, кто-то – на уровне обычных ребят сможет осваивать и русский язык и математику.», – отметила председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

Впервые идея открыть ресурсный класс в Челябинске у Елизаветы Кирилловой как у мамы особого ребенка появилась еще в 2014 года. Порядка 5 лет ушло на то, чтобы запустить такой проект, согласилась на этот эксперимент 109 школа Челябинска. Для этого нужно было подобрать кадры, привлечь ресурсы для их обучения, организовать супервизии. В итоге первый опыт был признан успешным – его высокого оценила президент «Центра проблем аутизма» Екатерина Мень. Она отметила, что даже во время «дистанта» удалось сохранить высокую динамику обучения детей.

«Это дало мне основание вести переговоры с министерством образования и науки Челябинской области и первым заместителем губернатора региона Ириной Гехт на предмет тиражирования данной практики. Эффективна она тем, что специалисты строят обучение детей с особыми возможностями здоровья через их интересы, которые становятся опорной точкой или скелетом. А на него нанизываются все навыки», – рассказала Елизавета Эдуардовна.

Сын Елизаветы Кирилловой с детства занимается спортом, поэтому впоследствии у нее появилась еще одна идея – обратиться к директору школы-интерната спортивного профиля и председателю специального олимпийского комитета по Челябинской области для людей с инвалидностью Александру Галкину с предложением открыть ресурсный класс на базе этого учебного заведения. По словам эксперта, специалисты, которые тренируют особых ребят, не всегда знают, как вести себя с детьми, которые проявляют нежелательное поведение и проявляют себя в различных ситуациях иначе, чем обычные дети.

«В спорте тоже нужны технологии прикладного анализа поведения. Это одна из четырех областей психологии, которая позволяет не только корректировать нежелательное поведение, но строить эффективный маршрут жизни особого ребенка. Правильно считывающий его специалист научит ребенка вести себя социально-приемлемым образом. Хорошо, если апробированные на базе школы-интерната спортивного профиля технологии впоследствии будут использовать специалисты в своей работе с детьми на спортивных тренировках вне учебного учреждения. Мы понимаем, что не все дети будут профессорами-математиками, но кто-то станет помощником тренера или будет ухаживать за лошадьми. Тем более, что у ребят с ОВЗ высокая предрасположенность к спорту», – сказала эксперт по инклюзивному образованию Елизавета Кириллова.

Особенно интересно работать с детьми с ОВЗ молодым специалистам, ведь здесь речь идет об инновационных форматах и нестандартных профессиональных вызовах. Например, один из них – получить ребенка с синдромом Дауна и научить его разговаривать.

«В проекте работают выпускники нашего гуманитарно-педагогического университета, которые действительно получают удовольствие от процесса преподавания. Но важно, чтобы они повышали квалификацию на курсах, которые стоят очень дорого, у школ, как правило, на этот нет своих ресурсов. Поэтому так необходимы гранты таких родительских организаций, как «Открытое сердце», дающие успешный старт. По опыту работы вижу, что без такой поддержки школы от НКО, эффективность организации ресурсного класса сильно снижается», – подчеркнула председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

И безусловно, ресурсные классы в общеобразовательных школах – огромная моральная поддержка для родителей особых ребят. К сожалению, организовать процесс общения особого ребенка с его обычными ровесниками в повседневной жизни без поддержки государства крайне сложно. Когда дети приходят в обычную школу с ресурсным классом, грамотными педагогами и подготовленными учениками класса «нормы», у родителей появляется уверенность в завтрашнем дне и улучшается микроклимат в семье, появляются надежды на будущее.

«Прошло всего полтора месяца обучения в ресурсном классе, а результаты уже превзошли все ожидания! Мой ребенок никогда не мог усидеться на одном месте, а теперь он выполняет даже больше заданий, чем ему положено по программе. Это огромный результат. Еще Леша начал писать в прописи, а ведь до школы не умел держать в руке ни ручку, ни карандаш. Теперь он дома выполняет самостоятельно (!) домашнее задание. Для меня большая радость, что утром сын с радостью бежит в школу на занятия. Это заслуга специалистов», – рассказала мама особого ученика Алексея из 1 «В» Екатерина Домрачева.

По словам мамы Леши, ребята быстро подружились и ходят вместе гулять. На посвящении в первоклассники было заметно, как ученики поддерживают друг друга, проявляя теплые отношения.

«Сегодняшнее посвящение – это настоящий праздник, который состоит из множества прекрасных событий. Это открытие ресурсного класса и появление инклюзии в нашей школе. Мы видим, что обычные ребята рады общаться с особыми детьми», – поделился своим мнение директор школы-интерната спортивного профиля г. Челябинска Александр Галкин.

Сейчас в Челябинской области работает 9 ресурсных классов. По решению губернатора региона Алексея Текслера, до конца 2024 года в регионе будет работать 20 таких классов. Кстати, для организации ресурсного класса в спортивной школе Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце» получила порядка 3 млн рублей из фонда грантов губернатора Челябинской области

«Я благодарна, что нашу работу поддерживают на самом высоком уровне. Очень ценно, что педагоги и администрации школ, где работают ресурсные классы, делают свою работу с душой. Сегодня у «Открытого сердца» перенимают по подготовке таких проектов перенимают родители из 13 регионах России. Нам есть , чем гордиться», – подытожила Елизавета Кириллова.