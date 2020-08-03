Три челябинские красавицы поборются за титул «Мисс Офис» в международном конкурсе

Три жительницы Челябинска прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис».

Это юрист Оксана Обабкова, начальник референтуры администрации города Екатерина Снеткова и редактор отдела новостей управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ Марина Ковязина.

Кастинг в Челябинске был переведен в дистанционный формат в связи с запретом проведения массовых мероприятий по причине угрозы распространения коронавируса.

Для демонстрации своих талантов участницы присылали видеовизитки вместе с анкетой. Марина Ковязина продекламировали стихотворения, Оксана исполнила танец в латиноамериканском стиле, а Екатерина продемонстрировала навыки верховой езды.

Как отмечают организаторы, в финал конкурса красоты пройдут 30 самых успешных и талантливых девушек, победит лишь одна. Именно она получит титул «Мисс Офис-2020» и главный приз - два миллиона рублей.

Помимо главного приза, в финале конкурса будут разыграны путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и многие другие ценные подарки.

«Мисс Офис» - это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Учрежден в 2010 году. Его основная цель - популяризация образа успешной деловой женщины.