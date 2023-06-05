Троицкая прокуратура устанавливает собственника земли с болотом из битума, где едва не утонула женщина

В Троицке (Челябинская область) прокуратура устанавливает собственника территории, где в болоте из битума едва не утонула спасавшая свою козу горожанка. Органы власти огородили опасный участок разлива.

Троицкая прокуратура организовала по факту случившегося проверку и поставила сложившуюся ситуацию на свой контроль, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Напомним, жительница Троицка провалилась в густую и липкую жижу, пытаясь вытащить из битума козу, которая находилась на выпасе и забрела на пустырь, угодив в ловушку.

Дело могло кончиться плохо для горожанки, если бы ее не хватился муж. Жена долго не возвращалась, и он отправился на ее поиски, застав страшную картину. Помочь супруге самостоятельно мужчина бы не смог – на помощь вызвали спасателей, к моменту приезда которых на место происшествия женщина была в битуме по горло и едва дышала. К счастью, для нее эта жуткая история закончилась благополучно. Про то, выжила ли коза, которую, конечно, тоже вытащили из болота, - неизвестно. Спасатели отмечали, что при таком поражении шансов у животного восстановиться практически не было.