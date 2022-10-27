Троим южноуральцам в ЧОКБ успешно пересадили сердце, печень и почки одного донора

Трое жителей Челябинской области получили новую жизнь с новыми органами благодаря незнакомому им человеку, чьи сердце, печень и почки были пересажены пациентам после его смерти.

Общий для всех троих донор, подаривший им шанс на полноценную жизнь, остался неизвестным в силу закона о врачебной тайне.

Пересадка донорских органов в стенах Челябинской областной клинической больницы всем троим пациентам - двоим мужчинам и женщине - была выполнена одновременно, в августе текущего года. Все они встретились после операции в центре трансплантологии. Каждый из них стал чувствовать себя намного лучше после пересадки. Все трое ежедневно с огромной благодарностью думают о своем спасителе.

Как отмечает руководитель Центра трансплантологии ЧОКБ Александр Полторак, это идеальная ситуация: во всем мире стремятся спасти и пересадить как можно больше органов от одного донора.

«Мы в ЧОКБ можем пересаживать до четырех органов одновременно, это сердце, печень и две почки. В данной ситуации в августе мы выполнили именно такую серию операций», - сказал Александр Полторак.

Вот какие эмоции испытывает 33-летний Илья Геслер, индивидуальный предприниматель из Миасса: «Спасибо тому донору, благодаря которому я живу. Без него бы я дальше не жил. У меня началось осложнение после тяжелого ковида. Начал отекать так, что не влезал даже в свои вещи. Приехал сюда. Мне сказали, что надо менять сердце. Внесли меня в реестр и за два месяца нашли мне донора».

У Ильи была дилатационная кардиомиопатия - заболевание, при котором все камеры сердца существенно расширяются. Причины такого осложнения мало изучены. Сократительная способность сердца резко уменьшается, возникают симптомы сердечно-сосудистой недостаточности: одышка, отеки, утомляемость, слабость. Пациент не способен выносить свою повседневную жизненную нагрузку.

Операцию жителю Миасса провела бригада кардиохирургов ЧОКБ.

Как рассказывает заведующий отделением кардиохирургии ЧОКБ Михаил Нуждин, это уже девятая успешная операция, врачи областной больницы преодолели пятилетний рубеж выживаемости пациентов с трансплантацией сердца (первую пересадку сердца выполнили в 2017 году).

«Скоро наш первый пациент приедет на очередное обследование. Мы каждому из них уже, как родственники, потому что поддерживаем связь, контролируем состояние», - отметил Михаил Нуждин.

Почку пересадили 21-летнему челябинцу Даниле Савину. Молодой человек родился с больной почкой, после ковида в 2020 году ему пришлось перейти на диализ. Приходилось во всем себя ограничивать - пить меньше жидкостей, соблюдать строгую диету, к тому же на диализ приходилось ездить трижды в неделю (каждый сеанс длился по четыре часа).

«До болезни работал поваром, мне очень нравилась моя профессия. Но теперь нельзя: там тяжести надо поднимать - запретили. А сейчас занимаюсь музыкой, пишу песни. Когда-нибудь начну выступать. Но сначала надо ноты выучить, аккорды и все такое», - поделился Данила Савин.

Печень пересадили Валентине Бакуниной из Копейска, для которой поставленный в 2016 году диагноз «цирроз печени» стал полной неожиданностью.

«Слабость, усталость, потемнела кожа, склеры глаз пожелтели, зуд по всему телу. Похудела резко на 15 килограммов. Диагноз поставлен в 2016 году. Цирроз печени. Причиной стал сбой иммунной системы на фоне сильнейшего стресса. Для меня это был шок. Не пью, не курю. Но оказалось, что это бывает и от другого», - рассказала Валентина Бакунина.

Из-за болезни женщине в сорок лет пришлось уволиться с любимой работы. У Валентины трое детей: старшей дочери - 27 лет, сыновьям - 17 и 11. Своих «нечаянных родственников» - Илью и Данилу - копейчанка сразу окрестила «назваными братьями».

Как сообщила пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, в Челябинской области сегодня пересажено 164 почки (впервые - в 2009 году). С 2015 года выполнено 14 трансплантаций печени, и с 2017 года – девять трансплантаций сердца. Все эти пациенты на сегодняшний день живы и находятся в прекрасной форме. В перспективе - пересадка поджелудочной железы. Пока сложностей две – трудности с подбором как реципиента, так и донора. Не всем показана такая операция, и мало кто может стать донором. На Южном Урале только в ЧОКБ выполняются как донорские («посмертные»), так и родственные пересадки органов. А также операции по пересадке тканей - костного мозга и роговицы глаза.

СПРАВКА

По закону о трансплантации от 1992 года в РФ действует презумпция согласия на пересадку органов. Это означает, что при тяжелом инсульте, инфаркте головного мозга либо тяжелой изолированной черепно-мозговой травме, в том случае, когда специальная расширенная комиссия может установить диагноз «смерть мозга» (что равноценно смерти человека), органы могут быть изъяты для пересадки. Если человек не согласен на трансплантацию, он должен еще при жизни оповестить об этом своих близких или оставить письменный отказ.