20.07.2023
Троллейбусы № 6, 10, 16, 17 и 19 в Челябинске возвращаются на свои прежние маршруты
20.07.2023
В ЮУрГГПУ проходят встречи с абитуриентами
20.07.2023
Магнитогорцу грозит до двух лет заключения за уклонения от призыва на военную службу
20.07.2023
Глава Каслей оштрафована за заваленные мусором контейнерные площадки
20.07.2023
ММК стал лауреатом национальной премии в области экологии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР»
20.07.2023
ГИБДД устроит проверки на дорогах Челябинска
Троллейбусы № 6, 10, 16, 17 и 19 в Челябинске возвращаются на свои прежние маршруты
04.07.2023
В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14
10.04.2023
Челябинцы предпочитают трамвай троллейбусу и банковские карты наличке
21.02.2023
«ЧелябГЭТ» озвучил печальную статистику ДТП с участием электротранспорта
12.12.2022
В Ленинском районе Челябинска закрывают движение трамваев
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023