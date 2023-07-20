Троллейбусы № 6, 10, 16, 17 и 19 в Челябинске возвращаются на свои прежние маршруты

В Челябинске троллейбусы № 6, 10, 16, 17 и 19 вновь будут курсировать по своим маршрутам, сообщили в ЧелябГЭТ.

«С 20 июля возобновляется движение троллейбусов по маршрутам №10, 16 и 17», - сообщили на предприятии.

Маршрут №19 направляется по маршруту: Парк Гагарина - ЖБИ.

«С 21 июля возобновляется движение троллейбусов по маршрутам № 6 и №19», - добавили в ведомстве.

Троллейбус №6 следует по маршруту «ЧТЗ - пос. Первоозерный, №19 - от парка имени Гагарина до поселка Первоозерный. №10 – от ЧКПЗ до Солнечного берега, № 16 – «АМЗ - Автовокзал Центральный», № 17 – «Молдавская (Комсомольский проспект) -Автовокзал Центральный»

Напомним, с 24 июня троллейбусы № 10, 16, 17, 19 временно изменили свои маршруты из-за модернизации контактной сети. Было закрыто движение троллейбусов на нескольких участках: на проспекте Ленина (от Пушкина до Героев Танкограда), на Героев Танкограда (от проспекта Ленина до ЖБИ), на Бажова (от Героев Танкограда до Первоозёрного).

Изначально планировалось завершить работы до 10 июля, но затем сроки их завершения продлили.